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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Оденсе
Люнгбю - Оденсе: обзор матча 04 ноября 2023
Люнгбю
04.11.2023, суббота, 18:30
Дания. Суперлига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Оденсе
47'
М. Ремер
52'
С. Атли Магнуссон
14'
Б. Кадрии
87'
Л. Дон Дидсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Оденсе
Желтая карточка
С. Атли Магнуссон
90'
+3
90'
Желтая карточка
Т. Слотсагер
Замена
Р. Корлу
️️️️
Г. Сигурдссон
89'
87'
ГОЛ! 2:2!
Л. Дон Дидсон
77'
Замена
М. Буя Турай
️️️️
Б. Кадрии
77'
Замена
N. Mouritsen
️️️️
А. Адельгор
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
J. Amon
67'
Замена
Б. Хамалайнен
️️️️
В. Кумадо
67'
65'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
С. Келер
65'
Замена
Л. Дон Дидсон
️️️️
Т. Бьюри
57'
Желтая карточка
L. Owusu
ГОЛ! 2:1!
С. Атли Магнуссон
52'
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
50'
ГОЛ! 1:1!
М. Ремер
Пас отдал
М. Муниеса
47'
43'
Желтая карточка
С. Келер
Желтая карточка
М. Муниеса
42'
Замена
С. Атли Магнуссон
️️️️
T. Storm
30'
14'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кадрии
Пас отдал
С. Келер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
8
Марсель Ремер
(К)
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Jonathan Amon
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
8
Аласана Манне
ЦП
9
Башким Кадрии
(К)
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
23
Свен Келер
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
10
Резан Корлу
АП
3
G. Mortensen
ЦФ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
3
Nicklas Mouritsen
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
11
Johannes Selven
ЦП
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
4-3-1-2
1
5
Грегор
5
Муниеса
2
Кумадо
3
Йенсен
2
Финнссон
21
8
Ремер
10
Сигурдссон
9
Гудьонсен
11
3-1-2-1-3
1
28
Слотсагер
22
Хеландер
29
Адельгор
28
Трибулл
8
Манне
9
Кадрии
11
Хорнеман
20
7
Бьюри
23
Келер
2
Кумадо
3
Хамалайнен
3
Хамалайнен
2
Кумадо
11
42
Чуквуани
42
Чуквуани
11
10
Сигурдссон
10
Корлу
10
Корлу
10
Сигурдссон
21
22
Магнуссон
22
Магнуссон
21
29
Адельгор
3
3
29
Адельгор
23
Келер
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
23
Келер
9
Кадрии
95
Буя Турай
95
Буя Турай
9
Кадрии
7
Бьюри
11
Дидсон
11
Дидсон
7
Бьюри
Остались в запасе
Люнгбю
Оденсе
32
Jannich Storch
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
3
G. Mortensen
ЦФ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
1
Мартин Хансен
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
11
Johannes Selven
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
3
G. Mortensen
ЦФ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
11
Johannes Selven
ЦП
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Люнгбю - Оденсе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Главный судья:
Aydin Uslu, Denmark
Стадион:
Lyngby Stadium, Lyngby
Новости команд
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