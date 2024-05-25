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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Оденсе
Виборг - Оденсе: обзор матча 25 мая 2024
Виборг
25.05.2024, суббота, 16:00
Дания. Суперлига, группа B, 10 тур
2 : 1
Завершен
Оденсе
51'
Я. Вестер
76'
М. Вестергор
12'
M. Fenger
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виборг - Оденсе
90'
+14
Желтая карточка
M. Fenger
Замена
Д. Якобс
️️️️
Й. Греннинг
90'
+5
Замена
Р. Жуниор
️️️️
И. Йенсен
84'
Замена
Й. Греннинг
️️️️
М. Сендергор
84'
82'
Замена
Д. Гомес
️️️️
А. Адельгор
82'
Замена
N. Mouritsen
️️️️
L. Owusu
ГОЛ! 2:1!
М. Вестергор
Пас отдал
А. Эмента
76'
72'
Замена
M. Jensen
️️️️
А. Манне
72'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
Б. Кадрии
Замена
М. Вестергор
️️️️
Я. Вестер
68'
61'
Замена
Л. Дон Дидсон
️️️️
M. Ejdum
56'
Желтая карточка
Т. Трибулл
ГОЛ! 1:1!
Я. Вестер
Пас отдал
А. Эмента
51'
12'
ГОЛ! 0:1!
M. Fenger
Пас отдал
L. Owusu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
58
Нико Мантль
ВР
5
Николас Бюрги
(К)
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
10
Исак Йенсен
ЛВ
19
Сержинью
ЛВ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Оденсе
16
Вильяр Михра
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
8
Аласана Манне
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
9
Башким Кадрии
(К)
ЦП
9
Max Fenger
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
23
Джейми Якобс
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
3
Nicklas Mouritsen
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
7
Markus Jensen
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
АП
11
Луисиус Дон Дидсон
ПВ
11
Чарли Хорнеман
ПВ
4-3-2-1
58
Мантль
5
Бюрги
5
Залетел
23
Бундгор
24
Аньембе
8
Мбом
37
Вестер
6
Сендергор
19
Сержинью
10
Йенсен
18
Эмента
2-1-3-4
16
Михра
28
Слотсагер
29
Адельгор
28
Трибулл
8
Манне
18
9
Кадрии
9
4
20
9
6
Сендергор
13
Греннинг
13
Греннинг
6
Сендергор
Греннинг
23
Якобс
23
Якобс
Греннинг
37
Вестер
28
Вестергор
28
Вестергор
37
Вестер
10
Йенсен
96
Жуниор
96
Жуниор
10
Йенсен
29
Адельгор
29
Гомес
29
Гомес
29
Адельгор
20
3
3
20
8
Манне
7
7
8
Манне
9
Кадрии
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
9
Кадрии
18
11
Дидсон
11
Дидсон
18
Остались в запасе
Виборг
Оденсе
20
Каспер Килерих
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
19
Ибраим Саид
ПВ
27
Малик Абубакари
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
1
Мартин Хансен
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
11
Чарли Хорнеман
ПВ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
19
Ибраим Саид
ПВ
27
Малик Абубакари
ЦФ
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
11
Чарли Хорнеман
ПВ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Виборг - Оденсе
2
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
0
8
Нарушения
6
8
Офсайды
1
1
Количество передач
478
464
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
9
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Главный судья:
Jacob Karlsen, Denmark
Стадион:
Viborg Stadion, Viborg
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