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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Оденсе
Силькеборг - Оденсе: обзор матча 29 октября 2023
Силькеборг
29.10.2023, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Оденсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Оденсе
90'
+18
Желтая карточка
М. Буя Турай
Замена
Р. Эстрем
️️️️
О. Сонне
90'
+9
90'
+3
Замена
Г. Груббе
️️️️
А. Манне
90'
+3
Замена
B. Paulsen
️️️️
L. Owusu
Замена
А. Пюндт
️️️️
А. Клинге
86'
84'
Замена
N. Mouritsen
️️️️
А. Адельгор
Желтая карточка
О. Сонне
79'
72'
Замена
М. Буя Турай
️️️️
J. Selven
Замена
Л. Мусонда
️️️️
А. Поульсен
58'
Замена
Т. Адамсен
️️️️
F. Carlsen
58'
Замена
К. Маккоуэтт
️️️️
С. Тенгстедт
58'
Желтая карточка
А. Буш
39'
Желтая карточка
Л. Мусонда
37'
27'
Желтая карточка
Т. Трибулл
27'
Желтая карточка
С. Келер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
(К)
ВР
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
19
Андерс Клинге
ЦП
8
Frederik Carlsen
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
11
Johannes Selven
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
9
Башким Кадрии
(К)
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
23
Свен Келер
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Силькеборг
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
18
Каллум Маккоуэтт
ЦФ
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
3
Nicklas Mouritsen
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
4-4-2
1
Ларсен
3
Сальквист
40
Буш
2
Поульсен
22
Сонне
19
Клинге
6
Бринк
23
Тордарсон
8
10
Тенгстедт
11
Линд
3-1-3-1-2
1
28
Слотсагер
22
Хеландер
29
Адельгор
28
Трибулл
11
8
Манне
9
Кадрии
11
Хорнеман
20
23
Келер
22
Сонне
3
Эстрем
3
Эстрем
22
Сонне
2
Поульсен
19
Мусонда
19
Мусонда
2
Поульсен
19
Клинге
18
Пюндт
18
Пюндт
19
Клинге
8
8
Адамсен
8
Адамсен
8
10
Тенгстедт
18
Маккоуэтт
18
Маккоуэтт
10
Тенгстедт
29
Адельгор
3
3
29
Адельгор
8
Манне
14
Груббе
14
Груббе
8
Манне
11
95
Буя Турай
95
Буя Турай
11
20
4
4
20
Остались в запасе
Силькеборг
Оденсе
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
7
Каспер Куск
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
1
Мартин Хансен
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
7
Каспер Куск
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Силькеборг - Оденсе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Главный судья:
Simon Duerlund Rasmussen, Denmark
Стадион:
JYSK Park, Silkeborg
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