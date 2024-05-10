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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Люнгбю
Оденсе - Люнгбю: обзор матча 10 мая 2024
Оденсе
10.05.2024, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 7 тур
1 : 2
Завершен
Люнгбю
13'
L. Kjerrumgaard
22'
А. Гудьонсен
31'
С. Атли Магнуссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Люнгбю
90'
+1
Замена
В. Кумадо
️️️️
J. Amon
90'
+1
Замена
J. Meyer
️️️️
А. Бьелланд
90'
+1
Замена
Ф. Гиткьяер
️️️️
А. Гудьонсен
Замена
Ч. Хорнеман
️️️️
L. Kjerrumgaard
83'
Замена
А. Манне
️️️️
Д. Гомес
83'
Желтая карточка
Т. Трибулл
81'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
M. Ejdum
62'
46'
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
С. Атли Магнуссон
Замена
Б. Кадрии
️️️️
M. Jensen
46'
36'
Желтая карточка
С. Атли Магнуссон
31'
ГОЛ! 1:2!
С. Атли Магнуссон
Пас отдал
J. Amon
Замена
N. Mouritsen
️️️️
Н. Микельсон
26'
22'
ГОЛ! 1:1!
А. Гудьонсен
Пас отдал
С. Атли Магнуссон
ГОЛ! 1:0!
L. Kjerrumgaard
Пас отдал
L. Owusu
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
16
Вильяр Михра
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
28
Том Трибулл
(К)
ОП
7
Markus Jensen
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ПВ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
21
Tobias Storm
ЦП
15
Каспер Винтер
ЦП
8
Марсель Ремер
(К)
ЦП
11
Jonathan Amon
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
3
Nicklas Mouritsen
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
8
Аласана Манне
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
АП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
Люнгбю
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
4
Johan Meyer
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ПАЗ
42
Точи Чуквуани
ЦП
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
15
Michael Opoku
ЦФ
3-1-2-1-3
16
Михра
28
Слотсагер
29
Гомес
2
Микельсон
28
Трибулл
7
18
11
Дидсон
4
9
20
2-4-3
32
5
Грегор
6
Бьелланд
21
15
Винтер
8
Ремер
2
Финнссон
22
Магнуссон
9
Гудьонсен
11
2
Микельсон
3
3
2
Микельсон
29
Гомес
8
Манне
8
Манне
29
Гомес
7
9
Кадрии
9
Кадрии
7
18
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
18
9
11
Хорнеман
11
Хорнеман
9
6
Бьелланд
4
4
6
Бьелланд
11
2
Кумадо
2
Кумадо
11
22
Магнуссон
42
Чуквуани
42
Чуквуани
22
Магнуссон
9
Гудьонсен
26
Гиткьяер
26
Гиткьяер
9
Гудьонсен
Остались в запасе
Оденсе
Люнгбю
1
Мартин Хансен
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
Главный тренер
Ове Педерсен
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
15
Michael Opoku
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
Остались в запасе
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
15
Michael Opoku
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Оденсе - Люнгбю
1
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
14
11
Офсайды
4
2
Количество передач
439
478
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Главный судья:
Мортен Крог
(Силькеборг)
Стадион:
Оденсе
Новости команд
Все
Оденсе
Люнгбю
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
2024.09.09 16:33
1
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
2022.02.15 15:09
4
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2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
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2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
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2025.06.21 21:30
1
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
2024.09.09 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
2022.02.15 15:09
4
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
2022.02.09 15:49
7
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2022.01.03 07:17
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