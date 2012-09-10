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    Виталий Шумейко - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Виталий
    Отчество Леонидович
    Фамилия Шумейко
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 октября 1981 (41 год)
    Рост 195
    Вес 88
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 18 1 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.11.2012 1' -90' Торпедо (Москва) 2:3 Урал (Екатеринбург)
    12.11.2012 Был в запасе Шинник (Ярославль) 3:2 Торпедо (Москва)
    05.11.2012 1' -90' Торпедо (Москва) 2:3 Нефтехимик (Нижнекамск)
    26.10.2012 1' -90' Торпедо (Москва) 2:2 Уфа (Уфа)
    22.10.2012 1' -90' Химки (Химки) 2:4 Торпедо (Москва)
    15.10.2012 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    24'
    09.10.2012 1' -90' Томь (Томск) 2:1 Торпедо (Москва)
    01.10.2012 1' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Ротор (Волгоград)
    59'
    17.09.2012 1' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Волгарь (Астрахань)
    25'
    10.09.2012 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Сочи (Сочи)
    06.09.2012 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 2:1 Торпедо (Москва)
    28.08.2012 1' -90' Торпедо (Москва) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    22.08.2012 1' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 1:3 Торпедо (Москва)
    40'
    17.08.2012 1' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Енисей (Красноярск)
    13.08.2012 1' -90' Урал (Екатеринбург) 3:0 Торпедо (Москва)
    20'
    06.08.2012 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Шинник (Ярославль)
    30.07.2012 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 2:0 Торпедо (Москва)
    16.07.2012 1' -90' Уфа (Уфа) 3:0 Торпедо (Москва)
    90'
    10.07.2012 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Балтика (Калининград)
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