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Виталий Шумейко
Статистика
Виталий Шумейко - статистика
Завершил карьеру
6 октября 1981 (44)
#6 | Защитник
195 см | 88 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо
18
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо
2 : 3
19.11.2012
Урал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
3 : 2
12.11.2012
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Торпедо
2 : 3
05.11.2012
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Торпедо
2 : 2
26.10.2012
Уфа
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Химки
2 : 4
22.10.2012
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Торпедо
1 : 1
15.10.2012
Cибирь
1' - 90'
24'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Томь
2 : 1
09.10.2012
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Торпедо
0 : 0
01.10.2012
Ротор
1' - 90'
59'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Торпедо
0 : 0
17.09.2012
Волгарь
1' - 90'
25'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Торпедо
1 : 0
10.09.2012
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
06.09.2012
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Торпедо
0 : 0
28.08.2012
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Новокузнецк
1 : 3
22.08.2012
Торпедо
1' - 90'
40'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Торпедо
0 : 0
17.08.2012
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Урал
3 : 0
13.08.2012
Торпедо
1' - 90'
20'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Торпедо
1 : 0
06.08.2012
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Нефтехимик
2 : 0
30.07.2012
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Уфа
3 : 0
16.07.2012
Торпедо
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Торпедо
1 : 1
10.07.2012
Балтика
1' - 90'
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