Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Уфа
Торпедо - Уфа: обзор матча 26 октября 2012
Торпедо
26.10.2012, пятница, 14:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 2
Завершен
Уфа
43'
Н. Безлихотнов (П)
82'
И. Родин
32'
М. Маркосов
59'
М. Маркосов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Уфа
90'
+1
Желтая карточка
А. Васильев
82'
Замена
Е. Духнов
️️️️
Р. Войдель
ГОЛ! 2:2!
И. Родин
82'
Замена
Д. Большаков
️️️️
В. Стеклов
79'
75'
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Васильев
Замена
И. Родин
️️️️
Д. Бояринцев
63'
59'
ГОЛ! 1:2!
М. Маркосов
Замена
А. Козлов
️️️️
И. Новосельцев
54'
Желтая карточка
Э. Гаурачс
52'
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
М. Федоров
49'
46'
Замена
С. Осадчук
️️️️
Д. Карлос
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Безлихотнов
43'
42'
Желтая карточка
Виллиам
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Маркосов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
18
Максим Федоров
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
Главный тренер
Михаил Белов
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
6
Виллиам
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Торпедо
99
Андрей Лунев
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
92
Владимир Таранов
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Уфа
14
Игорь Степанов
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
28
Евгений Духнов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
4
Сергей Осадчук
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
3-2-4-1
56
Довбня
19
Пономарев
6
Шумейко
99
Новосельцев
8
Тесак
27
Молодцов
18
Федоров
18
Газинский
20
Стеклов
7
Бояринцев
90
Безлихотнов
3-1-5-1
1
Кобозев
4
Василенко
3
Смирнов
85
Попов
13
Засеев
7
Данилов
11
Карлос
6
Виллиам
17
Васильев
20
Войдель
9
Маркосов
20
Стеклов
9
Большаков
9
Большаков
20
Стеклов
7
Бояринцев
87
Родин
87
Родин
7
Бояринцев
99
Новосельцев
32
Козлов
32
Козлов
99
Новосельцев
18
Федоров
9
Гаурачс
9
Гаурачс
18
Федоров
20
Войдель
28
Духнов
28
Духнов
20
Войдель
17
Васильев
8
Васильев
8
Васильев
17
Васильев
11
Карлос
4
Осадчук
4
Осадчук
11
Карлос
Остались в запасе
Торпедо
Уфа
92
Владимир Таранов
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
Главный тренер
Михаил Белов
14
Игорь Степанов
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
92
Владимир Таранов
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
Остались в запасе
14
Игорь Степанов
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Торпедо - Уфа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Новости команд
Все
Торпедо
Уфа
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
Вчера, 09:45
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
Вчера, 09:45
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Уфа» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 15-го тура
23 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева получил щелчок по носу (0:2)
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+