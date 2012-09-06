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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Торпедо
Спартак-Нальчик - Торпедо: обзор матча 06 сентября 2012
Спартак-Нальчик
06.09.2012, четверг, 18:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 1
Завершен
Торпедо
47'
И. Коронов
90+4'
И. Чернышов (П)
5'
В. Стеклов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Торпедо
ГОЛ с пенальти! 2:1!
И. Чернышов
90'
+4
90'
+2
Замена
М. Мищенко
️️️️
Н. Безлихотнов
90'
+1
Замена
Е. Андреев
️️️️
И. Родин
Желтая карточка
Д. Буйтраго
89'
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
Д. Сирадзе
81'
80'
Замена
А. Самсонов
️️️️
Д. Бояринцев
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
Р. Болов
79'
Замена
В. Татарчук
️️️️
Р. Балов
70'
Желтая карточка
И. Чернышов
62'
56'
Замена
Д. Кортава
️️️️
А. Козлов
ГОЛ! 1:1!
И. Коронов
Пас отдал
М. Шогенов
47'
5'
ГОЛ! 0:1!
В. Стеклов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
71
Михаил Багаев
ПЗ
14
Игорь Коронов
ЛП
8
Марат Шогенов
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
4
Гуджа Рухаиа
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
15
Валерий Сафонов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
50
Владимир Татарчук
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
92
Владимир Таранов
ЦП
15
Евгений Андреев
ЦП
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
4-3-3
1
Коченков
2
Засеев
4
Овсиенко
26
Чернышов
71
Багаев
14
Коронов
25
Балов
8
Шогенов
4
Рухаиа
88
Болов
8
Сирадзе
4-4-1-1
56
Довбня
14
Епифанов
6
Шумейко
29
Мищенко
8
Тесак
7
Бояринцев
20
Стеклов
87
Родин
18
Газинский
90
Безлихотнов
32
Козлов
25
Балов
50
Татарчук
50
Татарчук
25
Балов
8
Сирадзе
10
Буйтраго
10
Буйтраго
8
Сирадзе
88
Болов
13
Дорожкин
13
Дорожкин
88
Болов
87
Родин
15
Андреев
15
Андреев
87
Родин
7
Бояринцев
44
Самсонов
44
Самсонов
7
Бояринцев
32
Козлов
34
Кортава
34
Кортава
32
Козлов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Торпедо
15
Валерий Сафонов
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
92
Владимир Таранов
ЦП
0
Саулюс Клевинскас
ВР
9
Денис Большаков
ПЗ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
15
Валерий Сафонов
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Остались в запасе
92
Владимир Таранов
ЦП
0
Саулюс Клевинскас
ВР
9
Денис Большаков
ПЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Торпедо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
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