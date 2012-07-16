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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Торпедо
Уфа - Торпедо: обзор матча 16 июля 2012
Уфа
16.07.2012, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
3 : 0
Завершен
Торпедо
37'
А. Васильев
77'
В. Галыш
84'
В. Галыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Торпедо
90'
+1
Желтая карточка
В. Шумейко
Желтая карточка
М. Попов
86'
Замена
С. Данилов
️️️️
Р. Войдель
86'
Замена
М. Тишкин
️️️️
А. Василенко
85'
ГОЛ! 3:0!
В. Галыш
Пас отдал
Д. Карлос
84'
ГОЛ! 2:0!
В. Галыш
77'
76'
Замена
А. Козлов
️️️️
И. Родин
Замена
В. Галыш
️️️️
М. Маркосов
74'
67'
Желтая карточка
А. Молодцов
66'
Замена
В. Климов
️️️️
Э. Гаурачс
Замена
Д. Карлос
️️️️
А. Васильев
64'
62'
Замена
А. Рудаков
️️️️
М. Мищенко
46'
Замена
Е. Андреев
️️️️
Ю. Газинский
ГОЛ! 1:0!
А. Васильев
Пас отдал
А. Засеев
37'
Желтая карточка
Виллиам
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
6
Виллиам
ЦП
4
Сергей Осадчук
ЦП
13
Азамат Засеев
ЦП
17
Александр Васильев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Уфа
22
Дмитрий Изотов
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
7
Сергей Данилов
ПП
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
89
Антон Рудаков
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
92
Владимир Таранов
ЦП
15
Евгений Андреев
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
32
Андрей Козлов
ЦФ
4-5-1
1
Кобозев
85
Попов
3
Смирнов
4
Василенко
3
Аликин
20
Войдель
6
Виллиам
4
Осадчук
13
Засеев
17
Васильев
9
Маркосов
4-4-1-1
0
Клевинскас
27
Молодцов
29
Мищенко
6
Шумейко
14
Епифанов
7
Бояринцев
20
Стеклов
87
Родин
18
Газинский
90
Безлихотнов
9
Гаурачс
4
Василенко
44
Тишкин
44
Тишкин
4
Василенко
17
Васильев
11
Карлос
11
Карлос
17
Васильев
9
Маркосов
88
Галыш
88
Галыш
9
Маркосов
20
Войдель
7
Данилов
7
Данилов
20
Войдель
29
Мищенко
89
Рудаков
89
Рудаков
29
Мищенко
18
Газинский
15
Андреев
15
Андреев
18
Газинский
9
Гаурачс
33
Климов
33
Климов
9
Гаурачс
87
Родин
32
Козлов
32
Козлов
87
Родин
Остались в запасе
Уфа
Торпедо
22
Дмитрий Изотов
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
Главный тренер
Игорь Колыванов
92
Владимир Таранов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
9
Денис Большаков
ПЗ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
22
Дмитрий Изотов
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
Остались в запасе
92
Владимир Таранов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
9
Денис Большаков
ПЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Уфа - Торпедо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
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