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Виктор Хьюго Мареко
Статистика
Виктор Хьюго Мареко - статистика
Завершил карьеру
26 февраля 1984 (42)
#17 | Защитник
189 см | 83 кг
Парагвай
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брешиа
8
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
3 : 3
01.05.2011
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Брешиа
0 : 1
23.04.2011
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
3 : 0
17.04.2011
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
1 : 1
10.04.2011
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
2 : 1
20.03.2011
Брешиа
1' - 71'
71'
Италия. Серия А, 29 тур
Брешиа
1 : 1
11.03.2011
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
0 : 0
06.03.2011
Брешиа
1' - 90'
53'
Италия. Серия А, 27 тур
Брешиа
2 : 2
27.02.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0 : 0
20.02.2011
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Брешиа
0 : 2
13.02.2011
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Брешиа
2 : 0
06.02.2011
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
1 : 1
02.02.2011
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Брешиа
0 : 3
30.01.2011
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
1 : 0
22.01.2011
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Брешиа
2 : 0
16.01.2011
Парма
72' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Катания
1 : 0
19.12.2010
Брешиа
1' - 90'
71'
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
1 : 0
12.12.2010
Сампдория
83' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
3 : 0
04.12.2010
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Брешиа
0 : 0
28.11.2010
Дженоа
Был в запасе
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