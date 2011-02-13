Виктор Хьюго Мареко - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Виктор Хьюго
|Фамилия
|Мареко
|Команда
|Серро Портеньо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|189
|Вес
|83
|Имя
|Виктор Хьюго
|Фамилия
|Мареко
|Команда
|Серро Портеньо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|189
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брешиа
|8
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2011
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:3
|Брешиа (Брешиа)
|23.04.2011
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|0:1
|Милан (Милан)
|17.04.2011
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|3:0
|Брешиа (Брешиа)
|10.04.2011
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Брешиа (Брешиа)
|20.03.2011
|1' -71'
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Брешиа (Брешиа)
|71'
|11.03.2011
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|1:1
|Интер (Милан)
|06.03.2011
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|0:0
|Брешиа (Брешиа)
|53'
|27.02.2011
|1' -90'
|Брешиа (Брешиа)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|20.02.2011
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Брешиа (Брешиа)
|13.02.2011
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|0:2
|Лацио (Рим)
|06.02.2011
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|2:0
|Бари (Бари)
|02.02.2011
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Брешиа (Брешиа)
|30.01.2011
|1' -90'
|Брешиа (Брешиа)
|0:3
|Кьево (Верона)
|22.01.2011
|1' -90'
|Палермо (Палермо)
|1:0
|Брешиа (Брешиа)
|16.01.2011
|72' -90'
|Брешиа (Брешиа)
|2:0
|Парма (Парма)
|19.12.2010
|1' -90'
|Катания (Катания)
|1:0
|Брешиа (Брешиа)
|71'
|12.12.2010
|83' -90'
|Брешиа (Брешиа)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|04.12.2010
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:0
|Брешиа (Брешиа)
|28.11.2010
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|0:0
|Дженоа (Генуя)