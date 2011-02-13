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    Виктор Хьюго Мареко - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Виктор Хьюго
    Фамилия Мареко
    Команда Серро Портеньо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 февраля 1984 (39 лет)
    Рост 189
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брешиа 8 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.05.2011 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:3 Брешиа (Брешиа)
    23.04.2011 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 0:1 Милан (Милан)
    17.04.2011 Был в запасе Дженоа (Генуя) 3:0 Брешиа (Брешиа)
    10.04.2011 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Брешиа (Брешиа)
    20.03.2011 1' -71' Ювентус (Турин) 2:1 Брешиа (Брешиа)
    71'
    11.03.2011 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 1:1 Интер (Милан)
    06.03.2011 1' -90' Наполи (Неаполь) 0:0 Брешиа (Брешиа)
    53'
    27.02.2011 1' -90' Брешиа (Брешиа) 2:2 Лечче (Лечче)
    20.02.2011 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Брешиа (Брешиа)
    13.02.2011 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 0:2 Лацио (Рим)
    06.02.2011 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 2:0 Бари (Бари)
    02.02.2011 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Брешиа (Брешиа)
    30.01.2011 1' -90' Брешиа (Брешиа) 0:3 Кьево (Верона)
    22.01.2011 1' -90' Палермо (Палермо) 1:0 Брешиа (Брешиа)
    16.01.2011 72' -90' Брешиа (Брешиа) 2:0 Парма (Парма)
    19.12.2010 1' -90' Катания (Катания) 1:0 Брешиа (Брешиа)
    71'
    12.12.2010 83' -90' Брешиа (Брешиа) 1:0 Сампдория (Генуя)
    04.12.2010 Был в запасе Милан (Милан) 3:0 Брешиа (Брешиа)
    28.11.2010 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 0:0 Дженоа (Генуя)
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