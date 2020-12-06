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    Лука Силигарди - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Лука
    Фамилия Силигарди
    Команда Парма
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 января 1988 (35 лет)
    Рост 179
    Вес 70
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кротоне 4 0 0 0 0
    Парма 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.01.2021 77' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Кротоне (Кротоне)
    17.01.2021 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 4:1 Беневенто (Беневенто)
    10.01.2021 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Кротоне (Кротоне)
    06.01.2021 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 1:3 Рома (Рим)
    03.01.2021 Был в запасе Интер (Милан) 6:2 Кротоне (Кротоне)
    22.12.2020 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 2:1 Парма (Парма)
    19.12.2020 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:1 Кротоне (Кротоне)
    15.12.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Кротоне (Кротоне)
    12.12.2020 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 4:1 Специя (Ла Специя)
    06.12.2020 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 0:4 Наполи (Неаполь)
    21.11.2020 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 0:2 Лацио (Рим)
    08.11.2020 84' -89' Торино (Турин) 0:0 Кротоне (Кротоне)
    31.10.2020 78' -90' Кротоне (Кротоне) 1:2 Аталанта (Бергамо)
    25.10.2020 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 4:2 Кротоне (Кротоне)
    17.10.2020 74' -90' Кротоне (Кротоне) 1:1 Ювентус (Турин)
    28.09.2020 58' -90' Болонья (Болонья) 4:1 Парма (Парма)
    20.09.2020 90' -90' Парма (Парма) 0:2 Наполи (Неаполь)
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