Лука Силигарди - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Силигарди
|Команда
|Парма
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 1988 (35 лет)
|Рост
|179
|Вес
|70
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Силигарди
|Команда
|Парма
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 1988 (35 лет)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кротоне
|4
|0
|0
|0
|0
|Парма
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.01.2021
|77' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Кротоне (Кротоне)
|17.01.2021
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|4:1
|Беневенто (Беневенто)
|10.01.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Кротоне (Кротоне)
|06.01.2021
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|1:3
|Рома (Рим)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|6:2
|Кротоне (Кротоне)
|22.12.2020
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|2:1
|Парма (Парма)
|19.12.2020
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:1
|Кротоне (Кротоне)
|15.12.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Кротоне (Кротоне)
|12.12.2020
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|4:1
|Специя (Ла Специя)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|0:4
|Наполи (Неаполь)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|0:2
|Лацио (Рим)
|08.11.2020
|84' -89'
|Торино (Турин)
|0:0
|Кротоне (Кротоне)
|31.10.2020
|78' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|25.10.2020
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|4:2
|Кротоне (Кротоне)
|17.10.2020
|74' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|28.09.2020
|58' -90'
|Болонья (Болонья)
|4:1
|Парма (Парма)
|20.09.2020
|90' -90'
|Парма (Парма)
|0:2
|Наполи (Неаполь)