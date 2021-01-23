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Лука Силигарди
Статистика
Лука Силигарди - статистика
Завершил карьеру
26 января 1988 (38)
#26 | Нападающий
179 см | 70 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кротоне
4
0
0
0
0
Парма
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
2 : 1
23.01.2021
Кротоне
77' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4 : 1
17.01.2021
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2 : 1
10.01.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
1 : 3
06.01.2021
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
6 : 2
03.01.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кротоне
2 : 1
22.12.2020
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3 : 1
19.12.2020
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
0 : 0
15.12.2020
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
4 : 1
12.12.2020
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кротоне
0 : 4
06.12.2020
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кротоне
0 : 2
21.11.2020
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
0 : 0
08.11.2020
Кротоне
84' - 89'
Италия. Серия А, 6 тур
Кротоне
1 : 2
31.10.2020
Аталанта
78' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Кальяри
4 : 2
25.10.2020
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
1 : 1
17.10.2020
Ювентус
74' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
4 : 1
28.09.2020
Парма
58' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0 : 2
20.09.2020
Наполи
90' - 90'
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