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Краковия
Камиль Глик
Новости
€ 50 тыс
Камиль Глик - новости
Краковия
3 февраля 1988 (38), Ястшембе-Здруй
#15 | Защитник
190 см | 81 кг
Польша | Германия
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Публикации
Экс-скаут «Зенита: «Могли подписать Зиеша, оставалось только поставить подпись. Но нет – давайте возьмем Мака»
2020.11.18 17:45
16
Видео
Головин вернулся в расположение «Монако» и начал подготовку к новому сезону
2019.07.09 17:57
3
Блащиковски: «Потеря Глика – это проверка для сборной Польши»
2018.06.19 09:39
1
Глик получил разрешение от врачей сыграть на ЧМ-2018
2018.06.12 08:14
Видео
«Монако» продлил контракт с Гликом
2017.07.13 14:51
«Тоттенхэм» претендует на защитника «Монако» Глика
2017.07.11 13:11
Глик не ждал большего от «Монако»
2017.05.10 09:26
1
Нападающий «Баварии» Левандовски в шестой раз подряд признан лучшим футболистом Польши
2016.12.24 23:37
Фото
Глик будет играть в «Монако» под 25 номером
2016.08.10 10:08
Эксперт: «Глик и Зинченко не поехали в Санкт-Петербург, имея предложения от «Зенита»
2016.07.16 14:41
1
Фото
Глик – игрок «Монако»
2016.07.04 23:03
Глик подтвердил свой переход в «Монако»
2016.06.28 21:33
1
Глик отказал «Зениту» ради «Монако»
2016.06.25 15:55
9
«Зенит» предложил за Глика 10 миллионов
2016.06.11 15:02
7
«Боруссия» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за Глика
2016.06.02 16:56
1
«Зенит» предлагает за Глика 13 миллионов
2016.05.15 20:31
10
«Зенит» является фаворитом в борьбе за Глика
2016.05.14 16:02
31
«Лестер» хочет приобрести капитана «Торино»
2016.05.07 21:36
2
«Интер» интересуется Гликом
2016.03.03 20:06
«Спартак» может усилиться Гликом
2016.01.28 15:40
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Глик останется в «Торино»
2015.12.20 23:36
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