Головин вернулся в расположение «Монако» и начал подготовку к новому сезону

Полузащитник «Монако» Александр Головин вернулся в расположение «Монако». Вместе с россиянином к монегаскам присоединились защитник Камиль Глик и хавбек Насер Шадли.
Все трое футболистов приступили к тренировочному процессу в рамках подготовки к новому сезону.
В конце июня Головин сдавал сессию на факультете физической культуры, естествознания и природопользования Новокузнецкого института Кемеровского госуниверситета.
- Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом прошлого года за 30 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 22-летний игрок провел за монегасков 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
Chadli, Glik et Golovin de retour à l'entrainement pic.twitter.com/YizpkUKpTh— AS Monaco (@AS_Monaco) 9 июля 2019 г.