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    Головин вернулся в расположение «Монако» и начал подготовку к новому сезону

    Полузащитник «Монако» Александр Головин вернулся в расположение «Монако». Вместе с россиянином к монегаскам присоединились защитник Камиль Глик и хавбек Насер Шадли.

    Все трое футболистов приступили к тренировочному процессу в рамках подготовки к новому сезону.

    В конце июня Головин сдавал сессию на факультете физической культуры, естествознания и природопользования Новокузнецкого института Кемеровского госуниверситета.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом прошлого года за 30 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 22-летний игрок провел за монегасков 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Твиттер «Монако»

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