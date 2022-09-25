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Краковия
Камиль Глик
Статистика
€ 50 тыс
Камиль Глик - статистика
Краковия
3 февраля 1988 (38), Ястшембе-Здруй
#15 | Защитник
190 см | 81 кг
Польша | Германия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Польша
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 6 тур
Уэльс
0 : 1
25.09.2022
Польша
1' - 90'
90'
Лига наций, 5 тур
Польша
0 : 2
22.09.2022
Нидерланды
1' - 90'
Лига наций, 4 тур
Польша
0 : 1
14.06.2022
Бельгия
1' - 90'
Лига наций, 3 тур
Нидерланды
2 : 2
11.06.2022
Польша
84' - 90'
Лига наций, 2 тур
Бельгия
6 : 1
08.06.2022
Польша
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Польша
2 : 1
01.06.2022
Уэльс
1' - 90'
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