Статистика по турнирам

Польша. Экстракласа 2025/2026 Польша. Экстракласа 2024/2025 Польша. Экстракласа 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Италия. Кубок 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Франция. Лига 1 2019/2020 Лига чемпионов 2018/2019 Франция. Кубок лиги 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Лига чемпионов 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2010/2011