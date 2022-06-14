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Расписание матчей
Лига наций
Польша - Бельгия
Польша - Бельгия: обзор матча 14 июня 2022
Польша
14.06.2022, вторник, 21:45
Лига наций, группа A4, 4 тур
0 : 1
Завершен
Бельгия
16'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Польша - Бельгия
Замена
К. Гросицки
️️️️
М. Ветеска
84'
Замена
Я. Горальски
️️️️
К. Линетти
84'
80'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Д. Мертенс
Замена
М. Клих
️️️️
С. Шиманьски
70'
67'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Э. Азар
67'
Замена
Л. Опенда
️️️️
М. Батшуайи
62'
Замена
Т. Фоке
️️️️
Т. Азар
Замена
П. Франковски
️️️️
Н. Залевски
57'
Замена
К. Свидерски
️️️️
П. Зелински
57'
Желтая карточка
Ш. Журковски
47'
46'
Замена
Х. Ванакен
️️️️
А. Витсель
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
Ю. Тилеманс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЛЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Карол Линетти
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
17
Шимон Журковски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
16
Торган Азар
ЛЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
19
Леандер Дендокер
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
14
Дрис Мертенс
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Польша
1
Камил Грабара
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Марцин Камински
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Якуб Каминьски
ЛВ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
6
Яцек Горальски
ЦП
23
Матеуш Клих
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
18
Аднан Янузай
ПВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Щесны
21
Залевски
4
Ветеска
14
Кивиор
15
Глик
2
Кэш
8
Линетти
10
Зелински
17
Журковски
20
Шиманьски
9
Левандовски
4-3-1-2
12
Миньоле
21
Кастань
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
16
Азар
19
Дендокер
8
Тилеманс
6
Витсель
10
Азар
23
Батшуайи
14
Мертенс
21
Залевски
19
Франковски
19
Франковски
21
Залевски
4
Ветеска
11
Гросицки
11
Гросицки
4
Ветеска
8
Линетти
6
Горальски
6
Горальски
8
Линетти
20
Шиманьски
23
Клих
23
Клих
20
Шиманьски
10
Зелински
11
Свидерски
11
Свидерски
10
Зелински
14
Мертенс
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
14
Мертенс
16
Азар
15
Фоке
15
Фоке
16
Азар
6
Витсель
20
Ванакен
20
Ванакен
6
Витсель
10
Азар
10
Троссард
10
Троссард
10
Азар
23
Батшуайи
11
Опенда
11
Опенда
23
Батшуайи
Остались в запасе
Польша
Бельгия
7
Якуб Каминьски
ЛВ
1
Камил Грабара
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Марцин Камински
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
13
Матс Селс
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
7
Якуб Каминьски
ЛВ
1
Камил Грабара
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Марцин Камински
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Польша - Бельгия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
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