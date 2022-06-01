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Расписание матчей
Лига наций
Польша - Уэльс
Польша - Уэльс: обзор матча 01 июня 2022
Польша
01.06.2022, среда, 19:00
Лига наций, группа A4, 1 тур
2 : 1
Завершен
Уэльс
72'
Я. Каминьски
85'
К. Свидерски
52'
Д. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Польша - Уэльс
ГОЛ! 2:1!
К. Свидерски
85'
Замена
К. Гросицки
️️️️
Г. Крыховяк
81'
77'
Замена
С. Томас
️️️️
Д. Уильямс
75'
Желтая карточка
Р. Норрингтон-Дэвис
Замена
Н. Залевски
️️️️
Т. Пухач
73'
Замена
К. Свидерски
️️️️
А. Букса
73'
ГОЛ! 1:1!
Я. Каминьски
Пас отдал
Т. Пухач
72'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
61'
61'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
У. Бернс
Замена
Я. Каминьски
️️️️
Я. Горальски
60'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
М. Клих
60'
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уильямс
Пас отдал
Р. Матондо
46'
Замена
У. Хеннесси
️️️️
Д. Уорд
46'
Замена
Р. Матондо
️️️️
Д. Джеймс
29'
Желтая карточка
Д. Моррел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Камил Грабара
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Матеуш Клих
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Крис Мефам
ПЗ
23
Дилан Левитт
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Даниэль Джеймс
АП
13
Киффер Мур
ЦФ
8
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Польша
1
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
0
Камил Пестка
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Якуб Каминьски
ЛВ
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
17
Шимон Журковски
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
5
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
0
Оливер Денхэм
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Марк Харрис
ЦП
17
Рабби Матондо
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
19
Сорба Томас
ПВ
4-1-3-2
1
Грабара
15
Глик
15
Пухач
5
Беднарек
18
Берешиньски
10
Крыховяк
23
Клих
10
Зелински
6
Горальски
16
Букса
9
Левандовски
4-3-1-2
12
Уорд
2
Мефам
2
Гантер
16
Норрингтон-Дэвис
16
Моррел
23
Левитт
26
Смит
18
Уильямс
20
Джеймс
8
Бернс
13
Мур
15
Пухач
21
Залевски
21
Залевски
15
Пухач
6
Горальски
7
Каминьски
7
Каминьски
6
Горальски
10
Крыховяк
11
Гросицки
11
Гросицки
10
Крыховяк
23
Клих
17
Журковски
17
Журковски
23
Клих
16
Букса
11
Свидерски
11
Свидерски
16
Букса
20
Джеймс
17
Матондо
17
Матондо
20
Джеймс
12
Уорд
1
Хеннесси
1
Хеннесси
12
Уорд
8
Бернс
3
Уильямс
3
Уильямс
8
Бернс
18
Уильямс
19
Томас
19
Томас
18
Уильямс
Остались в запасе
Польша
Уэльс
1
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
0
Камил Пестка
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
21
Адам Дэвис
ВР
5
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
0
Оливер Денхэм
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
18
Марк Харрис
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
0
Камил Пестка
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Остались в запасе
21
Адам Дэвис
ВР
5
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
0
Оливер Денхэм
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
18
Марк Харрис
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Главный тренер
Роберт Пейдж
Статистика матча Польша - Уэльс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
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