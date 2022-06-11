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Расписание матчей
Лига наций
Нидерланды - Польша
Нидерланды - Польша: обзор матча 11 июня 2022
Нидерланды
11.06.2022, суббота, 21:45
Лига наций, группа A4, 3 тур
2 : 2
Завершен
Польша
51'
Д. Классен
54'
Д. Дюмфрис
18'
М. Кэш
49'
П. Зелински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нидерланды - Польша
Пенальти не реализован!
М. Депай
90'
+1
Желтая карточка
Ф. де Йонг
86'
86'
Желтая карточка
Ш. Журковски
84'
Замена
К. Глик
️️️️
П. Франковски
83'
Желтая карточка
П. Зелински
Замена
В. Вегхорст
️️️️
С. Бергвейн
77'
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
С. Бергейс
64'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Д. Классен
64'
Замена
Д. Тезе
️️️️
Х. Тимбер
64'
Желтая карточка
С. Бергвейн
63'
63'
Желтая карточка
Л. Скорупски
Желтая карточка
С. Бергейс
59'
58'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
Я. Горальски
ГОЛ! 2:2!
Д. Дюмфрис
Пас отдал
М. Депай
54'
ГОЛ! 1:2!
Д. Классен
Пас отдал
Д. Блинд
51'
49'
ГОЛ! 0:2!
П. Зелински
Пас отдал
П. Франковски
20'
Желтая карточка
Я. Беднарек
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Кэш
Пас отдал
Н. Залевски
16'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
23
Марк Флеккен
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
11
Стивен Бергейс
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дэви Классен
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Яцек Горальски
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
1
Кьел Шерпен
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
0
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Ханс Хатебур
ПЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
16
Йерди Схаутен
ЦП
16
Гус Тил
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
1
Камил Грабара
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
23
Матеуш Клих
ЦП
17
Шимон Журковски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
11
Карол Свидерски
ЦФ
0
Конрад Михаляк
ЦФ
4-3-2-1
23
Флеккен
17
Блинд
4
ван Дейк
5
Аке
12
Тимбер
11
Бергейс
21
де Йонг
22
Дюмфрис
25
Бергвейн
14
Классен
10
Депай
3-3-2-1-1
1
Скорупски
2
Кэш
5
Беднарек
14
Кивиор
18
Берешиньски
10
Крыховяк
21
Залевски
6
Горальски
10
Зелински
19
Франковски
23
Пентек
14
Классен
11
Гакпо
11
Гакпо
14
Классен
12
Тимбер
0
Тезе
0
Тезе
12
Тимбер
11
Бергейс
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
11
Бергейс
25
Бергвейн
9
Вегхорст
9
Вегхорст
25
Бергвейн
19
Франковски
15
Глик
15
Глик
19
Франковски
6
Горальски
17
Журковски
17
Журковски
6
Горальски
Остались в запасе
Нидерланды
Польша
13
Яспер Силлессен
ВР
1
Кьел Шерпен
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Ханс Хатебур
ПЗ
16
Йерди Схаутен
ЦП
16
Гус Тил
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
1
Войцех Щесны
ВР
1
Камил Грабара
ВР
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
23
Матеуш Клих
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
11
Карол Свидерски
ЦФ
0
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Остались в запасе
13
Яспер Силлессен
ВР
1
Кьел Шерпен
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Ханс Хатебур
ПЗ
16
Йерди Схаутен
ЦП
16
Гус Тил
АП
Остались в запасе
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
1
Войцех Щесны
ВР
1
Камил Грабара
ВР
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
23
Матеуш Клих
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
11
Карол Свидерски
ЦФ
0
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Чеслав Михневич
Статистика матча Нидерланды - Польша
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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