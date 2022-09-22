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Расписание матчей
Лига наций
Польша - Нидерланды
Польша - Нидерланды: обзор матча 22 сентября 2022
Польша
22.09.2022, четверг, 21:45
Лига наций, группа A4, 5 тур
0 : 2
Завершен
Нидерланды
14'
К. Гакпо
60'
С. Бергвейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Нидерланды
Замена
М. Леговски
️️️️
П. Зелински
86'
Желтая карточка
В. Щесны
85'
85'
Желтая карточка
В. Вегхорст
82'
Желтая карточка
В. Янссен
Замена
Б. Берешиньски
️️️️
П. Франковски
79'
Замена
М. Скурась
️️️️
Н. Залевски
79'
75'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
С. Бергвейн
75'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
С. Бергейс
Замена
М. Клих
️️️️
С. Шиманьски
70'
61'
Желтая карточка
К. Гакпо
60'
ГОЛ! 0:2!
С. Бергвейн
Пас отдал
В. Янссен
52'
Замена
В. Янссен
️️️️
М. Депай
Замена
А. Милик
️️️️
К. Линетти
46'
46'
Замена
М. де Рон
️️️️
Ф. де Йонг
32'
Желтая карточка
Н. Аке
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Гакпо
Пас отдал
Д. Дюмфрис
6'
Замена
С. Бергейс
️️️️
Т. Коопмейнерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Карол Линетти
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Нидерланды
1
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Михал Скурась
ЛВ
25
Матеуш Леговски
ЦП
23
Матеуш Клих
ЦП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
11
Стивен Бергейс
ЦП
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
14
Дэви Классен
АП
18
Венсан Янссен
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Щесны
21
Залевски
15
Глик
14
Кивиор
5
Беднарек
10
Крыховяк
8
Линетти
10
Зелински
19
Франковски
20
Шиманьски
9
Левандовски
4-1-2-2-1
1
Пасвер
4
ван Дейк
12
Тимбер
5
Аке
17
Блинд
20
Коопмейнерс
22
Дюмфрис
21
де Йонг
11
Гакпо
25
Бергвейн
10
Депай
21
Залевски
17
Скурась
17
Скурась
21
Залевски
19
Франковски
18
Берешиньски
18
Берешиньски
19
Франковски
10
Зелински
25
Леговски
25
Леговски
10
Зелински
20
Шиманьски
23
Клих
23
Клих
20
Шиманьски
8
Линетти
7
Милик
7
Милик
8
Линетти
21
де Йонг
3
де Рон
3
де Рон
21
де Йонг
20
Коопмейнерс
11
Бергейс
11
Бергейс
20
Коопмейнерс
Бергейс
19
Тэйлор
19
Тэйлор
Бергейс
10
Депай
18
Янссен
18
Янссен
10
Депай
25
Бергвейн
9
Вегхорст
9
Вегхорст
25
Бергвейн
Остались в запасе
Польша
Нидерланды
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
11
Карол Свидерски
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
13
Яспер Силлессен
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
14
Дэви Классен
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
11
Карол Свидерски
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Остались в запасе
13
Яспер Силлессен
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
14
Дэви Классен
АП
Главный тренер
Чеслав Михневич
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Польша - Нидерланды
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
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