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    Блащиковски: «Потеря Глика – это проверка для сборной Польши»

    Полузащитник сборной Польши Якуб Блащиковски готов пожертвовать личными достижениями ради командных успехов. Предстоящий матч группового этапа со сборной Сенегала может стать для него 100-м в карьере в составе национальной команды.

    «Каждый матч за национальную команду – это честь для меня, эта игра не станет исключением. Да, если я выйду на поле, то этот матч станет для меня 100-м за сборную, но личные достижения здесь не важны, самое главное – это командный дух.

    Не знаю, попаду ли в основной состав на матч против сенегальцев, это решит тренер, и я приму его решение с уважением. Самое главное – благо команды, мы сделаем все возможное, чтобы победить команду Сенегала.

    У нас было время, чтобы проверить себя во время тренировок и подготовки. Но, как обычно, только футбольное поле покажет, насколько успешной была наша подготовка. Потеря Камила Глика – это проверка для нас, но, несмотря на это, мы готовы к игре», – заявил Блащиковски.

    Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Польша – Сенегал состоится в Москве на «Открытие Арене» во вторник, 19 июня, в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    19.06.2018 09:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 июня 2018, 14:49

      Вперед Польша!!!!Успехов вам!!!

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