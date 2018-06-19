Блащиковски: «Потеря Глика – это проверка для сборной Польши»

Полузащитник сборной Польши Якуб Блащиковски готов пожертвовать личными достижениями ради командных успехов. Предстоящий матч группового этапа со сборной Сенегала может стать для него 100-м в карьере в составе национальной команды.

«Каждый матч за национальную команду – это честь для меня, эта игра не станет исключением. Да, если я выйду на поле, то этот матч станет для меня 100-м за сборную, но личные достижения здесь не важны, самое главное – это командный дух.

Не знаю, попаду ли в основной состав на матч против сенегальцев, это решит тренер, и я приму его решение с уважением. Самое главное – благо команды, мы сделаем все возможное, чтобы победить команду Сенегала.

У нас было время, чтобы проверить себя во время тренировок и подготовки. Но, как обычно, только футбольное поле покажет, насколько успешной была наша подготовка. Потеря Камила Глика – это проверка для нас, но, несмотря на это, мы готовы к игре», – заявил Блащиковски.

Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Польша – Сенегал состоится в Москве на «Открытие Арене» во вторник, 19 июня, в 18:00 по московскому времени.