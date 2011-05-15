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Пабло Пинтос
Статистика
Пабло Пинтос - статистика
Завершил карьеру
1 июля 1987 (39)
#87 | Защитник
182 см | 74 кг
Уругвай
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
2 : 0
15.05.2011
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Реал
4 : 0
10.05.2011
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
2 : 0
07.05.2011
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
2 : 1
01.05.2011
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
1 : 0
16.04.2011
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
2 : 4
02.04.2011
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
2 : 1
19.03.2011
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
0 : 1
20.02.2011
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
4 : 1
05.02.2011
Депортиво
69' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
1 : 3
23.01.2011
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0 : 4
15.01.2011
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
2 : 3
03.01.2011
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Альмерия
2 : 3
19.12.2010
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1 : 0
11.12.2010
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
3 : 0
05.12.2010
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 3
27.11.2010
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
2 : 0
14.11.2010
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
1 : 3
07.11.2010
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Атлетик
3 : 0
31.10.2010
Хетафе
1' - 90'
43'
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
3 : 0
24.10.2010
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
3 : 0
03.10.2010
Эркулес
46' - 90'
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