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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Депортиво
Хетафе - Депортиво: обзор матча 05 февраля 2011
Хетафе
05.02.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 22 тур
4 : 1
Завершен
Депортиво
19'
А. Колунга
26'
А. Колунга
45'
Мику
57'
П. Риос
68'
Рики (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Депортиво
Желтая карточка
И. Маркано
Желтая карточка
Лауре
Замена
П. Пинтос
️️️️
А. Колунга
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Рики
Замена
Хиско
️️️️
Адриан
Замена
Борха
️️️️
Д. Боатенг
Желтая карточка
Р. Перес
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Н. Лассад
ГОЛ! 4:0!
П. Риос
Желтая карточка
П. Риос
Замена
Рики
️️️️
Мичел
ГОЛ! 3:0!
Мику
Пас отдал
Х. Гавилан
Желтая карточка
Ф. Каскеро
Желтая карточка
А. Айтами
ГОЛ! 2:0!
А. Колунга
ГОЛ! 1:0!
А. Колунга
19'
Замена
В. Санчес
️️️️
М. Торрес
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Франциско Каскеро
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
15
Лауре
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
21
Мичел
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
87
Пабло Пинтос
ПЗ
8
Борха
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
27
Давид Рочела
ЦЗ
6
Жука
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Рики
ЦФ
9
Хиско
ЦФ
4-3-1-2
19
Устари
2
Мане
6
Диас
23
Торрес
5
Маркано
14
Гавилан
18
Боатенг
22
Каскеро
16
Риос
20
Мику
27
Колунга
3-2-3-2
1
Арансубиа
19
Колотто
16
Айтами
83
Зе Каштру
19
Пабло
15
Лауре
21
Мичел
28
Домингес
21
Перес
20
Адриан
11
Лассад
27
Колунга
87
Пинтос
87
Пинтос
27
Колунга
18
Боатенг
8
Борха
8
Борха
18
Боатенг
23
Торрес
4
Санчес
4
Санчес
23
Торрес
11
Лассад
21
Валерон
21
Валерон
11
Лассад
21
Мичел
11
Рики
11
Рики
21
Мичел
20
Адриан
9
Хиско
9
Хиско
20
Адриан
Остались в запасе
Хетафе
Депортиво
13
Жорди Кодина
ВР
5
Педро Москера
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
27
Давид Рочела
ЦЗ
25
Ману
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
6
Жука
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
5
Педро Москера
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Остались в запасе
27
Давид Рочела
ЦЗ
25
Ману
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
6
Жука
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Хетафе - Депортиво
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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