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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Хетафе
Вильярреал - Хетафе: обзор матча 01 мая 2011
Вильярреал
01.05.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 34 тур
2 : 1
Завершен
Хетафе
61'
Кани
74'
Д. Росси
32'
П. Риос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Хетафе
Желтая карточка
Д. Боатенг
Желтая карточка
М. Вакасо
Замена
М. Вакасо
️️️️
С. Касорла
Замена
А. Колунга
️️️️
В. Санчес
Замена
Х. Мануэль Катала
️️️️
Кани
Желтая карточка
Х. Капдевила
ГОЛ! 2:1!
Д. Росси
Пас отдал
М. Рубен
Замена
Х. Арисменди
️️️️
А. Сардинеро
Замена
М. Рубен
️️️️
Кико
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Ф. Каскеро
ГОЛ! 1:1!
Кани
Пас отдал
С. Касорла
Желтая карточка
Ф. Каскеро
Желтая карточка
Мику
Желтая карточка
С. Касорла
ГОЛ! 0:1!
П. Риос
Пас отдал
Ф. Каскеро
Желтая карточка
М. Гаспар
Желтая карточка
Мане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
37
Мусаккио
22
Кико
2
Гаспар
6
Валеро
21
Бруно
8
Касорла
8
Кани
25
Росси
7
Нилмар
4-3-1-2
19
Устари
5
Маркано
23
Торрес
6
Диас
2
Мане
10
Парехо
4
Санчес
22
Каскеро
16
Риос
77
Сардинеро
20
Мику
8
Кани
21
Катала
21
Катала
8
Кани
8
Касорла
22
Вакасо
22
Вакасо
8
Касорла
22
Кико
15
Рубен
15
Рубен
22
Кико
22
Каскеро
18
Боатенг
18
Боатенг
22
Каскеро
4
Санчес
27
Колунга
27
Колунга
4
Санчес
77
Сардинеро
14
Арисменди
14
Арисменди
77
Сардинеро
Остались в запасе
Вильярреал
Хетафе
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Вильярреал - Хетафе
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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