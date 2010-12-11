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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Вильярреал
Хетафе - Вильярреал: обзор матча 11 декабря 2010
Хетафе
11.12.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
89'
Х. Анхель Альбин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Вильярреал
Вторая желтая
Х. Анхель Альбин
ГОЛ! 1:0!
Х. Анхель Альбин
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
Д. Парехо
Желтая карточка
Х. Анхель Альбин
Желтая карточка
К. Марчена
Замена
Д. Монтеро
️️️️
С. Касорла
Замена
Х. Мануэль Катала
️️️️
К. Марчена
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Ману
Замена
М. Рубен
️️️️
Кани
Желтая карточка
Бруно
Замена
Р.
️️️️
Х. Гавилан
Желтая карточка
Мику
Красная карточка
К. Диас
Желтая карточка
В. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
3
Рафа
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
9
Кристобаль
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
4-3-2-1
13
Кодина
2
Мане
5
Маркано
6
Диас
23
Торрес
14
Гавилан
10
Парехо
4
Санчес
7
Ману
16
Риос
20
Мику
4-5-1
13
Лопес
6
Лопес
37
Мусаккио
24
Марчена
6
Капдевила
8
Кани
6
Валеро
19
Сенна
8
Касорла
21
Бруно
7
Нилмар
14
Гавилан
3
Рафа
3
Рафа
14
Гавилан
10
Парехо
22
Каскеро
22
Каскеро
10
Парехо
7
Ману
25
Альбин
25
Альбин
7
Ману
24
Марчена
21
Катала
21
Катала
24
Марчена
8
Касорла
10
Монтеро
10
Монтеро
8
Касорла
8
Кани
15
Рубен
15
Рубен
8
Кани
Остались в запасе
Хетафе
Вильярреал
19
Оскар Устари
ВР
87
Пабло Пинтос
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
12
Хуан Карлос
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
9
Кристобаль
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
87
Пабло Пинтос
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
9
Кристобаль
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Хетафе - Вильярреал
3
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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