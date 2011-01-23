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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Эспаньол
Хетафе - Эспаньол: обзор матча 23 января 2011
Хетафе
23.01.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 3
Завершен
Эспаньол
13'
Мику
54'
Л. Гарсия
60'
Х. Кальехон
64'
С. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Эспаньол
Замена
И. Алонсо
️️️️
Л. Гарсия
Замена
Ж. Амат
️️️️
А. Душер
Замена
А. Васкес
️️️️
С. Гарсия
Замена
А. Колунга
️️️️
П. Риос
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
Д. Боатенг
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
В. Санчес
ГОЛ! 1:3!
С. Гарсия
Пас отдал
Х. Кальехон
ГОЛ! 1:2!
Х. Кальехон
Пас отдал
Л. Гарсия
ГОЛ! 1:1!
Л. Гарсия
Пас отдал
С. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Мику
Пас отдал
Д. Боатенг
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
22
Альдо Душер
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
21
Хави Лопес
ЦП
24
Иван Алонсо
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-3-2-1
19
Устари
5
Маркано
6
Диас
23
Торрес
3
Рафа
10
Парехо
4
Санчес
18
Боатенг
7
Ману
16
Риос
20
Мику
4-2-2-2
13
Камени
2
Чика
18
Форлин
4
Руис
12
Вила
22
Душер
10
Хави Маркес
10
Луис Гарсия
25
Верду
7
Кальехон
9
Гарсия
18
Боатенг
22
Каскеро
22
Каскеро
18
Боатенг
16
Риос
27
Колунга
27
Колунга
16
Риос
4
Санчес
25
Альбин
25
Альбин
4
Санчес
22
Душер
5
Амат
5
Амат
22
Душер
10
Луис Гарсия
24
Алонсо
24
Алонсо
10
Луис Гарсия
9
Гарсия
9
Васкес
9
Васкес
9
Гарсия
Остались в запасе
Хетафе
Эспаньол
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Кристиан Альварес
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
29
Мануэль Молина
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Хетафе - Эспаньол
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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