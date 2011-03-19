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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Хетафе
Барселона - Хетафе: обзор матча 19 марта 2011
Барселона
19.03.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 1
Завершен
Хетафе
17'
Д. Алвес
50'
Б. Кркич
88'
Ману
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Хетафе
Желтая карточка
Хави
+2
Замена
Жеффрен
️️️️
Д. Вилья
ГОЛ! 2:1!
Ману
Пас отдал
В. Санчес
Желтая карточка
П. Москера
Замена
И. Афеллай
️️️️
А. Иньеста
Замена
П. Москера
️️️️
Д. Парехо
Замена
С. Кейта
️️️️
Б. Кркич
Замена
А. Сардинеро
️️️️
Х. Арисменди
Замена
Мику
️️️️
Ф. Каскеро
ГОЛ! 2:0!
Б. Кркич
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Д. Вилья
Желтая карточка
К. Диас
ГОЛ! 1:0!
Д. Алвес
17'
Желтая карточка
Д. Алвес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
(К)
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ПЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЛВ
8
Борха
ЦП
22
Франциско Каскеро
(К)
ЦП
10
Даниэль Парехо
АП
7
Ману
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
9
Педро
ПВ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Хетафе
31
Гонсало
ВР
24
Алекс Перес
ВР
87
Пабло Пинтос
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
20
Мику
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
3
Адриано
22
Милито
3
Пике
10
Алвес
6
Хави
14
Маскерано
8
Иньеста
10
Месси
7
Вилья
9
Кркич
4-2-3-1
13
Кодина
4
Санчес
5
Маркано
6
Диас
23
Торрес
8
Борха
22
Каскеро
7
Ману
10
Парехо
25
Альбин
14
Арисменди
9
Кркич
20
Кейта
20
Кейта
9
Кркич
7
Вилья
9
Жеффрен
9
Жеффрен
7
Вилья
8
Иньеста
17
Афеллай
17
Афеллай
8
Иньеста
10
Парехо
5
Москера
5
Москера
10
Парехо
14
Арисменди
77
Сардинеро
77
Сардинеро
14
Арисменди
22
Каскеро
20
Мику
20
Мику
22
Каскеро
Остались в запасе
Барселона
Хетафе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
31
Гонсало
ВР
24
Алекс Перес
ВР
87
Пабло Пинтос
ПЗ
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
31
Гонсало
ВР
24
Алекс Перес
ВР
87
Пабло Пинтос
ПЗ
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Барселона - Хетафе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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