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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Барселона
Хетафе - Барселона: обзор матча 07 ноября 2010
Хетафе
07.11.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 3
Завершен
Барселона
70'
Ману (П)
23'
Л. Месси
34'
Д. Вилья
65'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Барселона
Желтая карточка
Ману
Замена
С. Кейта
️️️️
Педро
Вторая желтая
Д. Боатенг
Замена
С. Бускетс
️️️️
Хави
Замена
Г. Милито
️️️️
Д. Вилья
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ману
Вторая желтая
Ж. Пике
Замена
Х. Арисменди
️️️️
П. Риос
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
В. Санчес
Желтая карточка
Д. Вилья
ГОЛ! 0:3!
Педро
Замена
Д. Парехо
️️️️
Ф. Каскеро
Желтая карточка
Д. Боатенг
Желтая карточка
Ж. Пике
Желтая карточка
К. Диас
ГОЛ! 0:2!
Д. Вилья
Пас отдал
Л. Месси
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Вилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
16
Педро Риос
ЛВ
18
Дерек Боатенг
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
22
Франциско Каскеро
(К)
АП
7
Ману
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
8
Борха
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
4-2-3-1
13
Кодина
2
Мане
6
Диас
3
Рафа
87
Пинтос
18
Боатенг
4
Санчес
16
Риос
22
Каскеро
7
Ману
20
Мику
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
5
Пуйоль
17
Максвелл
6
Хави
14
Маскерано
8
Иньеста
9
Педро
10
Месси
7
Вилья
22
Каскеро
10
Парехо
10
Парехо
22
Каскеро
4
Санчес
25
Альбин
25
Альбин
4
Санчес
16
Риос
14
Арисменди
14
Арисменди
16
Риос
7
Вилья
22
Милито
22
Милито
7
Вилья
6
Хави
5
Бускетс
5
Бускетс
6
Хави
9
Педро
20
Кейта
20
Кейта
9
Педро
Остались в запасе
Хетафе
Барселона
19
Оскар Устари
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Борха
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Борха
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Хетафе - Барселона
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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