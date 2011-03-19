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Марко Перес
Статистика
Марко Перес - статистика
Завершил карьеру
18 сентября 1990 (36)
#18 | Нападающий
185 см | 77 кг
Колумбия
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
16
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 29 тур
Мальорка
1 : 0
19.03.2011
Сарагоса
74' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Барселона
1 : 0
05.03.2011
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Сарагоса
2 : 1
02.03.2011
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Малага
1 : 2
29.01.2011
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
4 : 0
09.01.2011
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Сарагоса
2 : 1
03.01.2011
Реал Сосьедад
67' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
0 : 0
19.12.2010
Сарагоса
80' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Сарагоса
1 : 3
12.12.2010
Реал
53' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Альмерия
1 : 1
05.12.2010
Сарагоса
51' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Сарагоса
0 : 3
27.11.2010
Вильярреал
63' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
1 : 1
22.11.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Сарагоса
1 : 2
14.11.2010
Севилья
46' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Сарагоса
3 : 2
07.11.2010
Мальорка
77' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
1 : 1
30.10.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Сарагоса
0 : 2
23.10.2010
Барселона
62' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
2 : 1
17.10.2010
Сарагоса
71' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Сарагоса
2 : 2
02.10.2010
Спортинг
76' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
1 : 0
26.09.2010
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Сарагоса
0 : 0
22.09.2010
Эркулес
77' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
2 : 0
19.09.2010
Сарагоса
75' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Сарагоса
3 : 5
12.09.2010
Малага
1' - 90'
68'
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
0 : 0
29.08.2010
Сарагоса
1' - 81'
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