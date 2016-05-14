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Анри Бьенвеню
Статистика
Анри Бьенвеню - статистика
Завершил карьеру
5 июля 1988 (38)
#12 | Нападающий
180 см | 72 кг
Камерун
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2015/2016
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Труа
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Труа
1 : 1
14.05.2016
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Тулуза
1 : 0
07.05.2016
Труа
77' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Труа
2 : 4
30.04.2016
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Труа
0 : 1
02.04.2016
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Труа
0 : 3
02.12.2015
Тулуза
75' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
4 : 1
07.11.2015
Труа
63' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Труа
0 : 1
31.10.2015
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Нант
3 : 0
17.10.2015
Труа
85' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
0 : 1
03.10.2015
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
1 : 0
19.09.2015
Труа
1' - 74'
Франция. Лига 1, 5 тур
Труа
1 : 3
12.09.2015
Кан
66' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Труа
0 : 0
29.08.2015
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Труа
0 : 0
08.08.2015
Газелек
74' - 90'
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