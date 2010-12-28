Людовик Сильвестр - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Людовик
|Фамилия
|Сильвестр
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Людовик
|Фамилия
|Сильвестр
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкпул
|9
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2011
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:3
|Уиган Атлетик (Уиган)
|26.02.2011
|1' -62'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|4:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|22.02.2011
|1' -57'
|Блэкпул (Блэкпул)
|3:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|25.01.2011
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|2:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|22.01.2011
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:2
|Сандерленд (Сандерленд)
|15.01.2011
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|12.01.2011
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|2:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|04.01.2011
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|01.01.2011
|1' -46'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|1:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|28.12.2010
|1' -81'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|20.11.2010
|65' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|13.11.2010
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|0:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|10.11.2010
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|3:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|45'
|06.11.2010
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|2:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|01.11.2010
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.10.2010
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|2:3
|Манчестер Сити (Манчестер)
|03.10.2010
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|25.09.2010
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|28.08.2010
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|2:2
|Фулхэм (Лондон)
|21.08.2010
|1' -37'
|Арсенал (Лондон)
|6:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|14.08.2010
|59' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:4
|Блэкпул (Блэкпул)