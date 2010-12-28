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    Людовик Сильвестр - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Людовик
    Фамилия Сильвестр
    Команда Ризеспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 февраля 1984 (39 лет)
    Рост 183
    Вес 78
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкпул 9 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.04.2011 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 1:3 Уиган Атлетик (Уиган)
    26.02.2011 1' -62' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 4:0 Блэкпул (Блэкпул)
    22.02.2011 1' -57' Блэкпул (Блэкпул) 3:1 Тоттенхэм (Лондон)
    25.01.2011 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 2:3 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    22.01.2011 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 1:2 Сандерленд (Сандерленд)
    15.01.2011 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:2 Блэкпул (Блэкпул)
    12.01.2011 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 2:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    04.01.2011 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 1:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    01.01.2011 1' -46' Манчестер Сити (Манчестер) 1:0 Блэкпул (Блэкпул)
    28.12.2010 1' -81' Сандерленд (Сандерленд) 0:2 Блэкпул (Блэкпул)
    20.11.2010 65' -90' Блэкпул (Блэкпул) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    13.11.2010 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 0:0 Блэкпул (Блэкпул)
    10.11.2010 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 3:2 Блэкпул (Блэкпул)
    45'
    06.11.2010 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 2:2 Эвертон (Ливерпуль)
    01.11.2010 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    17.10.2010 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 2:3 Манчестер Сити (Манчестер)
    03.10.2010 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 1:2 Блэкпул (Блэкпул)
    25.09.2010 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 1:2 Блэкберн (Блэкберн)
    28.08.2010 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 2:2 Фулхэм (Лондон)
    21.08.2010 1' -37' Арсенал (Лондон) 6:0 Блэкпул (Блэкпул)
    14.08.2010 59' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:4 Блэкпул (Блэкпул)
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