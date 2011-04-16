Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Людовик Сильвестр - статистика

Завершил карьеру
5 февраля 1984 (42)
#14 | Полузащитник
183 см | 78 кг
Франция | Гваделупа
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкпул
9
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Блэкпул
1 : 3
16.04.2011
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вулверхэмптон
4 : 0
26.02.2011
Блэкпул
1' - 62'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Блэкпул
3 : 1
22.02.2011
Тоттенхэм
1' - 57'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Блэкпул
2 : 3
25.01.2011
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Блэкпул
1 : 2
22.01.2011
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вест Бромвич
3 : 2
15.01.2011
Блэкпул
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Блэкпул
2 : 1
12.01.2011
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Блэкпул
1 : 2
04.01.2011
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Манчестер Сити
1 : 0
01.01.2011
Блэкпул
1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Сандерленд
0 : 2
28.12.2010
Блэкпул
1' - 81'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Блэкпул
2 : 1
20.11.2010
Вулверхэмптон
65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
0 : 0
13.11.2010
Блэкпул
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Астон Вилла
3 : 2
10.11.2010
Блэкпул
1' - 90'
45'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Блэкпул
2 : 2
06.11.2010
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Блэкпул
2 : 1
01.11.2010
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Блэкпул
2 : 1
01.11.2010
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Блэкпул
2 : 3
17.10.2010
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Ливерпуль
1 : 2
03.10.2010
Блэкпул
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Блэкпул
1 : 2
25.09.2010
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Блэкпул
2 : 2
28.08.2010
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Арсенал
6 : 0
21.08.2010
Блэкпул
1' - 37'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Уиган Атлетик
0 : 4
14.08.2010
Блэкпул
1' - 59'
Главные новости
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
5
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
1
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
4
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
18
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+