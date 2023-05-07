Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ромен Амума - статистика

Завершил карьеру
29 марта 1987 (39)
#17 | Нападающий
177 см | 70 кг
Франция | Алжир
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аяччо
19
2
2
1
2
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Аяччо
0 : 0
07.05.2023
Тулуза
1' - 62'
Франция. Лига 1, 32 тур
Аяччо
0 : 0
23.04.2023
Брест
1' - 62'
Франция. Лига 1, 31 тур
Страсбур
3 : 1
16.04.2023
Аяччо
56' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Аяччо
0 : 3
09.04.2023
Осер
1' - 71'
Франция. Лига 1, 26 тур
Реймс
1 : 0
05.03.2023
Аяччо
1' - 65'
Франция. Лига 1, 25 тур
Аяччо
2 : 1
26.02.2023
Труа
1' - 90'
68'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
3 : 0
19.02.2023
Аяччо
1' - 77'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
3 : 0
10.02.2023
Аяччо
74' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Аяччо
0 : 2
05.02.2023
Нант
74' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
2 : 0
01.01.2023
Аяччо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Нант
2 : 2
13.11.2022
Аяччо
1' - 72'
66'
Франция. Лига 1, 14 тур
Аяччо
4 : 2
05.11.2022
Страсбур
1' - 80'
34'
Франция. Лига 1, 13 тур
Осер
1 : 0
30.10.2022
Аяччо
76' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Аяччо
0 : 3
21.10.2022
ПСЖ
57' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
0 : 1
18.09.2022
Аяччо
1' - 75'
65'
45'
Франция. Лига 1, 7 тур
Аяччо
0 : 1
11.09.2022
Ницца
1' - 74'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
2 : 0
31.08.2022
Аяччо
1' - 37'
20'
37'
Франция. Лига 1, 4 тур
Аяччо
1 : 3
26.08.2022
Лилль
1' - 74'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ренн
2 : 1
21.08.2022
Аяччо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Лион
2 : 1
05.08.2022
Аяччо
1' - 45'
33'
45'
Главные новости
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
1
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
3
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
16
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
4
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+