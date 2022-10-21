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    Ромен Амума - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Ромен
    Фамилия Амума
    Команда Аяччо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 марта 1987 (35 лет)
    Рост 177
    Вес 70
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 65' Реймс 1:0 Аяччо Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 90' Аяччо 2:1 Труа Франция. Лига 1, 25 тур
    68'
    19.02.2023 1' - 77' Лорьян 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 24 тур
    10.02.2023 74' - 90' Ницца 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аяччо 15 2 2 1 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -65' Реймс (Реймс) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    26.02.2023 1' -90' Аяччо (Аяччо) 2:1 Труа (Труа)
    68'
    19.02.2023 1' -77' Лорьян (Лорьян) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    10.02.2023 74' -90' Ницца (Ницца) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    05.02.2023 74' -90' Аяччо (Аяччо) 0:2 Нант (Нант)
    01.01.2023 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 2:0 Аяччо (Аяччо)
    13.11.2022 1' -72' Нант (Нант) 2:2 Аяччо (Аяччо)
    66'
    05.11.2022 1' -80' Аяччо (Аяччо) 4:2 Страсбур (Страсбур)
    34'
    30.10.2022 76' -90' Осер (Осер) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    21.10.2022 57' -90' Аяччо (Аяччо) 0:3 ПСЖ (Париж)
    18.09.2022 1' -75' Брест (Брест) 0:1 Аяччо (Аяччо)
    65' 45'
    11.09.2022 1' -74' Аяччо (Аяччо) 0:1 Ницца (Ницца)
    31.08.2022 1' -37' Монпелье (Монпелье) 2:0 Аяччо (Аяччо)
    20' 37'
    26.08.2022 1' -74' Аяччо (Аяччо) 1:3 Лилль (Лилль)
    21.08.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Аяччо (Аяччо)
    05.08.2022 1' -45' Лион (Лион) 2:1 Аяччо (Аяччо)
    33' 45'
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