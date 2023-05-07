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Ромен Амума
Статистика
Ромен Амума - статистика
Завершил карьеру
29 марта 1987 (39)
#17 | Нападающий
177 см | 70 кг
Франция | Алжир
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Франция. Кубок лиги 2012/2013
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аяччо
19
2
2
1
2
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Аяччо
0 : 0
07.05.2023
Тулуза
1' - 62'
Франция. Лига 1, 32 тур
Аяччо
0 : 0
23.04.2023
Брест
1' - 62'
Франция. Лига 1, 31 тур
Страсбур
3 : 1
16.04.2023
Аяччо
56' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Аяччо
0 : 3
09.04.2023
Осер
1' - 71'
Франция. Лига 1, 26 тур
Реймс
1 : 0
05.03.2023
Аяччо
1' - 65'
Франция. Лига 1, 25 тур
Аяччо
2 : 1
26.02.2023
Труа
1' - 90'
68'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
3 : 0
19.02.2023
Аяччо
1' - 77'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
3 : 0
10.02.2023
Аяччо
74' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Аяччо
0 : 2
05.02.2023
Нант
74' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
2 : 0
01.01.2023
Аяччо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Нант
2 : 2
13.11.2022
Аяччо
1' - 72'
66'
Франция. Лига 1, 14 тур
Аяччо
4 : 2
05.11.2022
Страсбур
1' - 80'
34'
Франция. Лига 1, 13 тур
Осер
1 : 0
30.10.2022
Аяччо
76' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Аяччо
0 : 3
21.10.2022
ПСЖ
57' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
0 : 1
18.09.2022
Аяччо
1' - 75'
65'
45'
Франция. Лига 1, 7 тур
Аяччо
0 : 1
11.09.2022
Ницца
1' - 74'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
2 : 0
31.08.2022
Аяччо
1' - 37'
20'
37'
Франция. Лига 1, 4 тур
Аяччо
1 : 3
26.08.2022
Лилль
1' - 74'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ренн
2 : 1
21.08.2022
Аяччо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Лион
2 : 1
05.08.2022
Аяччо
1' - 45'
33'
45'
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