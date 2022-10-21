Ромен Амума - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Ромен
|Фамилия
|Амума
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
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|Имя
|Ромен
|Фамилия
|Амума
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 65'
|Реймс
|1:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Аяччо
|2:1
|Труа
|Франция. Лига 1, 25 тур
|68'
|19.02.2023
|1' - 77'
|Лорьян
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 24 тур
|10.02.2023
|74' - 90'
|Ницца
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аяччо
|15
|2
|2
|1
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -65'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|26.02.2023
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|2:1
|Труа (Труа)
|68'
|19.02.2023
|1' -77'
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|10.02.2023
|74' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|05.02.2023
|74' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Нант (Нант)
|01.01.2023
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|13.11.2022
|1' -72'
|Нант (Нант)
|2:2
|Аяччо (Аяччо)
|66'
|05.11.2022
|1' -80'
|Аяччо (Аяччо)
|4:2
|Страсбур (Страсбур)
|34'
|30.10.2022
|76' -90'
|Осер (Осер)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|21.10.2022
|57' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:3
|ПСЖ (Париж)
|18.09.2022
|1' -75'
|Брест (Брест)
|0:1
|Аяччо (Аяччо)
|65' 45'
|11.09.2022
|1' -74'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|31.08.2022
|1' -37'
|Монпелье (Монпелье)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|20' 37'
|26.08.2022
|1' -74'
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|21.08.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Аяччо (Аяччо)
|05.08.2022
|1' -45'
|Лион (Лион)
|2:1
|Аяччо (Аяччо)
|33' 45'