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    Драган Блатняк - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Драган
    Фамилия Блатняк
    Команда Хайдук
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 августа 1981 (41 год)
    Рост 181
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 14 2 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2012 1' -52' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:3 Краснодар (Краснодар)
    25'
    02.12.2012 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    6'
    23.11.2012 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Мордовия (Саранск)
    90'
    18.11.2012 79' -90' Анжи (Махачкала) 0:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    09.11.2012 87' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 3:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    02.11.2012 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    26.10.2012 85' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    21.10.2012 83' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0 Локомотив (Москва)
    05.10.2012 84' -90' Ахмат (Грозный) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    85'
    30.09.2012 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 0:4 Рубин (Казань)
    23.09.2012 Был в запасе Спартак (Москва) 3:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    16.09.2012 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Динамо (Москва)
    01.09.2012 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    9' 30'
    18.08.2012 70' -90' Краснодар (Краснодар) 0:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    12.08.2012 60' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:2 Крылья Советов (Самара)
    69'
    03.08.2012 1' -90' Мордовия (Саранск) 3:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    29.07.2012 1' -68' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:2 Анжи (Махачкала)
    21.07.2012 1' -69' ЦСКА (Москва) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
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