Драган Блатняк - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Драган
|Фамилия
|Блатняк
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 августа 1981 (41 год)
|Рост
|181
|Вес
|75
|Имя
|Драган
|Фамилия
|Блатняк
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 августа 1981 (41 год)
|Рост
|181
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|14
|2
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|1' -52'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Краснодар (Краснодар)
|25'
|02.12.2012
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|6'
|23.11.2012
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Мордовия (Саранск)
|90'
|18.11.2012
|79' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|09.11.2012
|87' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|02.11.2012
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|26.10.2012
|85' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|21.10.2012
|83' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|05.10.2012
|84' -90'
|Ахмат (Грозный)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|85'
|30.09.2012
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:4
|Рубин (Казань)
|23.09.2012
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|16.09.2012
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Динамо (Москва)
|01.09.2012
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|9' 30'
|18.08.2012
|70' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|0:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|12.08.2012
|60' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|69'
|03.08.2012
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|3:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|29.07.2012
|1' -68'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Анжи (Махачкала)
|21.07.2012
|1' -69'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)