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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Ростов
Кубань (ЛФЛ) - Ростов: обзор матча 26 октября 2012
Кубань (ЛФЛ)
26.10.2012, пятница, 20:30
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
77'
И. Попов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Ростов
Замена
А. Фидлер
️️️️
И. Попов
90'
+3
85'
Замена
Д. Блатняк
️️️️
Д. Бентли
84'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Э. Чеснаускис
ГОЛ! 1:0!
И. Попов
Пас отдал
М. Пиццелли
77'
Замена
М. Пиццелли
️️️️
А. Озбилиз
70'
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
И. Бальде
61'
14'
Желтая карточка
И. Гетигежев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
8
Роман Бугаев
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
21
Дэвид Бентли
ПП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Беленов
15
Жавнерчик
26
Зелао
5
Деальберт
8
Бугаев
8
Тлисов
71
Попов
55
Кулик
23
Озбилиз
11
Ионов
6
Бальде
4-2-2-2
1
Плетикоса
4
Ангбва
0
Дьяков
19
Салата
3
Гетигежев
7
Шешуков
8
Гацкан
21
Бентли
88
Чеснаускис
16
Голенда
54
Синама-Понголь
71
Попов
10
Фидлер
10
Фидлер
71
Попов
23
Озбилиз
9
Пиццелли
9
Пиццелли
23
Озбилиз
6
Бальде
21
Никулаэ
21
Никулаэ
6
Бальде
21
Бентли
19
Блатняк
19
Блатняк
21
Бентли
88
Чеснаускис
10
Кириченко
10
Кириченко
88
Чеснаускис
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Ростов
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
11
Марко Уренья
ЦФ
12
Николай Заболотный
ВР
15
Владимир Кисенков
ПЗ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
15
Владимир Кисенков
ПЗ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Ростов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:15 (прямая)
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