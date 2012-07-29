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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Анжи
Ростов - Анжи: обзор матча 29 июля 2012
Ростов
29.07.2012, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Анжи
72'
Д. Кириченко (П)
89'
Я. Голенда
49'
Р. Тагирбеков
90+4'
Р. Тагирбеков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Анжи
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Р. Тагирбеков
Пас отдал
К. Самба
90'
+2
Замена
Ф. Смолов
️️️️
М. Буссуфа
90'
Замена
Г. Габулов
️️️️
О. Шатов
ГОЛ! 2:1!
Я. Голенда
Пас отдал
Т. Калачев
89'
Замена
Я. Голенда
️️️️
Д. Кириченко
86'
Желтая карточка
А. Шешуков
83'
73'
Желтая карточка
Р. Тагирбеков
72'
Желтая карточка
Ю. Жирков
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Кириченко
72'
70'
Желтая карточка
К. Самба
Замена
Э. Чеснаускис
️️️️
Д. Блатняк
68'
64'
Желтая карточка
А. Логашов
Замена
Д. Кириченко
️️️️
А. Гацкан
61'
49'
ГОЛ! 0:1!
Р. Тагирбеков
45'
+2
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Л. Траоре
45'
Травма
Л. Траоре
Желтая карточка
А. Гацкан
38'
30'
Вторая желтая
Жусилей
Травма
Т. Калачев
21'
18'
Желтая карточка
Жусилей
Желтая карточка
К. Салата
18'
Травма
Б. Ангбва
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
30
Рэзван Кочиш
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
19
Драган Блатняк
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Мубарак Буссуфа
ЛП
8
Жусилей
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
27
Олег Шатов
ПП
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
7
Сергей Белоусов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
8
Георгий Габулов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-2-3-1
1
Плетикоса
3
Гетигежев
19
Салата
0
Дьяков
4
Ангбва
8
Гацкан
7
Шешуков
30
Кочиш
19
Блатняк
2
Калачев
21
Адамов
4-4-2
30
Габулов
43
Логашов
30
Карлос
4
Самба
13
Тагирбеков
27
Шатов
8
Жусилей
10
Ахмедов
11
Буссуфа
90
Траоре
9
Это'О
19
Блатняк
88
Чеснаускис
88
Чеснаускис
19
Блатняк
8
Гацкан
10
Кириченко
10
Кириченко
8
Гацкан
Кириченко
16
Голенда
16
Голенда
Кириченко
90
Траоре
18
Жирков
18
Жирков
90
Траоре
27
Шатов
8
Габулов
8
Габулов
27
Шатов
11
Буссуфа
90
Смолов
90
Смолов
11
Буссуфа
Остались в запасе
Ростов
Анжи
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ростов - Анжи
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 19:40 (прямая)
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