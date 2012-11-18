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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Ростов
Анжи - Ростов: обзор матча 18 ноября 2012
Анжи
18.11.2012, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Ростов
90'
+4
Замена
Д. Маляка
️️️️
Б. Ангбва
89'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Т. Калачев
88'
Травма
Т. Калачев
Желтая карточка
С. Это'О
86'
Замена
С. Сердеров
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
80'
79'
Замена
Д. Блатняк
️️️️
Е. Стариков
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
Л. Траоре
66'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Р. Тагирбеков
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
8
Жусилей
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
15
Владимир Кисенков
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
30
Рэзван Кочиш
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
4-1-3-2
30
Габулов
13
Тагирбеков
30
Карлос
4
Самба
43
Логашов
8
Жусилей
18
Жирков
11
Буссуфа
16
Карсела-Гонсалес
9
Это'О
90
Траоре
4-2-2-1-1
1
Плетикоса
4
Ангбва
42
Ксулу
0
Дьяков
3
Гетигежев
15
Кисенков
7
Шешуков
2
Калачев
88
Чеснаускис
30
Кочиш
87
Стариков
90
Траоре
13
Лахиялов
13
Лахиялов
90
Траоре
13
Тагирбеков
18
Бурмистров
18
Бурмистров
13
Тагирбеков
16
Карсела-Гонсалес
28
Сердеров
28
Сердеров
16
Карсела-Гонсалес
4
Ангбва
15
Маляка
15
Маляка
4
Ангбва
87
Стариков
19
Блатняк
19
Блатняк
87
Стариков
2
Калачев
7
Полоз
7
Полоз
2
Калачев
Остались в запасе
Анжи
Ростов
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Анжи - Ростов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Помощники судьи:
Харламов Алексей (г. Тюмень)
Кулалаев Павел (г. Волжский).
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 18:15 (прямая)
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