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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Динамо
Ростов - Динамо: обзор матча 16 сентября 2012
Ростов
16.09.2012, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
62'
Я. Голенда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Динамо
90'
+4
Желтая карточка
Л. Фернандес
Желтая карточка
Д. Кириченко
90'
+4
Замена
Р. Кочиш
️️️️
Т. Калачев
90'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Я. Голенда
89'
Желтая карточка
Д. Бентли
88'
88'
Замена
О. Баккал
️️️️
К. Нобоа
Замена
Э. Чеснаускис
️️️️
Ф. Синама-Понголь
74'
69'
Желтая карточка
З. Мисимович
66'
Замена
З. Мисимович
️️️️
И. Семшов
63'
Замена
Я. Яншер
️️️️
Г. Шильденфельд
ГОЛ! 1:0!
Я. Голенда
Пас отдал
Т. Калачев
62'
47'
Желтая карточка
Г. Шильденфельд
Желтая карточка
Б. Ангбва
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛП
8
Александр Гацкан
ЦП
7
Александр Шешуков
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
32
Марко Ломич
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
17
Отман Баккал
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
4-4-2
1
Плетикоса
3
Гетигежев
4
Окоронкво
19
Салата
4
Ангбва
2
Калачев
8
Гацкан
7
Шешуков
21
Бентли
16
Голенда
54
Синама-Понголь
4-5-1
21
Березовский
4
Чичерин
6
Фернандес
23
Шильденфельд
13
Гранат
10
Джуджак
16
Нобоа
20
Семшов
41
Сапета
32
Ломич
22
Кураньи
54
Синама-Понголь
88
Чеснаускис
88
Чеснаускис
54
Синама-Понголь
2
Калачев
30
Кочиш
30
Кочиш
2
Калачев
16
Голенда
10
Кириченко
10
Кириченко
16
Голенда
16
Нобоа
17
Баккал
17
Баккал
16
Нобоа
23
Шильденфельд
89
Яншер
89
Яншер
23
Шильденфельд
20
Семшов
8
Мисимович
8
Мисимович
20
Семшов
Остались в запасе
Ростов
Динамо
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
19
Драган Блатняк
ПП
Главный тренер
Миодраг Божович
39
Евгений Фролов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
19
Драган Блатняк
ПП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Ростов - Динамо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Алексей Харламов (Тюмень)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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