Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Владимир Зубарев - статистика

Завершил карьеру
5 января 1993 (33)
#60 | Полузащитник
170 см | 71 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уфа
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
1 : 0
10.12.2017
Уфа
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
2 : 1
25.11.2017
Уфа
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Уфа
2 : 0
19.11.2017
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
3 : 1
05.11.2017
Уфа
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
2 : 1
30.10.2017
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
2 : 2
21.10.2017
Уфа
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1 : 0
15.10.2017
Локомотив
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
0 : 0
01.10.2017
Уфа
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Уфа
1 : 0
24.09.2017
Арсенал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Зенит
3 : 0
18.09.2017
Уфа
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Уфа
0 : 1
10.09.2017
Краснодар
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Анжи
1 : 0
25.08.2017
Уфа
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
1 : 1
20.08.2017
Уфа
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Амкар-Пермь
0 : 0
08.08.2017
Уфа
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Уфа
3 : 2
05.08.2017
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Урал
1 : 1
29.07.2017
Уфа
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Уфа
0 : 0
23.07.2017
Спартак
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Тосно
0 : 1
15.07.2017
Уфа
75' - 90'
Главные новости
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
1
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
12
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
3
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
8
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+