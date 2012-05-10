Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тауфик Салхи - статистика

Завершил карьеру
21 августа 1979 (47), Тунис
#10 | Полузащитник
175 см | 66 кг
Тунис
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Александрия
26
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Шахтер
3 : 0
10.05.2012
Александрия
1' - 66'
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Александрия
1 : 3
02.05.2012
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Мариуполь
2 : 0
20.04.2012
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Александрия
1 : 5
14.04.2012
Днепр
1' - 90'
23'
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Кривбасс
1 : 2
08.04.2012
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Карпаты
1 : 1
25.03.2012
Александрия
59' - 90'
86'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Александрия
0 : 0
18.03.2012
Металлург
89' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Александрия
0 : 1
03.03.2012
Волынь
57' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Александрия
1 : 3
10.12.2011
Металлист
1' - 76'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Таврия
4 : 1
03.12.2011
Александрия
61' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Динамо К
4 : 0
20.11.2011
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Александрия
1 : 1
06.11.2011
Ворскла
1' - 46'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Александрия
2 : 3
29.10.2011
Шахтер
72' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Черноморец
2 : 1
21.10.2011
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Александрия
1 : 2
14.10.2011
Мариуполь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Днепр
5 : 1
30.09.2011
Александрия
59' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Александрия
1 : 1
25.09.2011
Кривбасс
64' - 90'
75'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Арсенал
0 : 0
18.09.2011
Александрия
1' - 61'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Александрия
1 : 1
10.09.2011
Карпаты
1' - 64'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Металлург
3 : 1
26.08.2011
Александрия
1' - 46'
33'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Волынь
3 : 1
14.08.2011
Александрия
73' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Металлист
2 : 1
06.08.2011
Александрия
1' - 46'
38'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Александрия
0 : 0
30.07.2011
Таврия
58' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Заря
2 : 0
22.07.2011
Александрия
43' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Александрия
1 : 3
16.07.2011
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Ворскла
0 : 1
08.07.2011
Александрия
Был в запасе
Главные новости
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
7
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
3
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
8
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+