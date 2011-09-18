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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Александрия
Арсенал - Александрия: обзор матча 18 сентября 2011
Арсенал
18.09.2011, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Александрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Александрия
Замена
В. Шевченко
️️️️
Д. Таргамадзе
Желтая карточка
И. Чередниченко
Желтая карточка
А. Богданов
Красная карточка
Т. Кабанов
Вторая желтая
С. Симоненко
Замена
В. Гоменюк
️️️️
А. Ковпак
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
С. Миколюнас
Замена
М. Шацких
️️️️
И. Мазилу
Замена
Ф. Темиле
️️️️
Т. Салхи
Желтая карточка
С. Симоненко
Пенальти не реализован!
И. Мазилу
Замена
П. Ксенз
️️️️
Я. Кралик
Желтая карточка
И. Мазилу
Желтая карточка
А. Старгородский
Желтая карточка
К. Сидоренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
4
Ян Кралик
ЦЗ
5
Игорь Чередниченко
ЦЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
99
Давид Таргамадзе
ЛП
10
Тауфик Салхи
ЛВ
8
Александр Казанюк
ЦП
29
Тарас Кабанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
30
Александр Кобахидзе
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Александрия
1
Владимир Овсиенко
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
18
Дмитрий Назаренко
ЦП
14
Франк Темиле
ПП
7
Вячеслав Шевченко
ЦФ
3-2-3-2
23
Погорелый
11
Лампи
20
Одибе
14
Полевой
44
Симоненко
13
Миколюнас
90
Богданов
11
Старгородский
35
Грицай
7
Мазилу
39
Ковпак
3-2-3-1-1
79
Панькив
8
Сидоренко
4
Гитченко
15
Запорожан
4
Кралик
5
Чередниченко
10
Калоуда
8
Казанюк
99
Таргамадзе
10
Салхи
29
Кабанов
13
Миколюнас
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
13
Миколюнас
7
Мазилу
16
Шацких
16
Шацких
7
Мазилу
39
Ковпак
8
Гоменюк
8
Гоменюк
39
Ковпак
4
Кралик
19
Ксенз
19
Ксенз
4
Кралик
10
Салхи
14
Темиле
14
Темиле
10
Салхи
99
Таргамадзе
7
Шевченко
7
Шевченко
99
Таргамадзе
Остались в запасе
Арсенал
Александрия
12
Евгений Боровик
ВР
4
Андрей Хомин
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
1
Владимир Овсиенко
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
18
Дмитрий Назаренко
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
12
Евгений Боровик
ВР
4
Андрей Хомин
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
Остались в запасе
1
Владимир Овсиенко
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
18
Дмитрий Назаренко
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Арсенал - Александрия
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
имени Банникова
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