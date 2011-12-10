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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Металлист
Александрия - Металлист: обзор матча 10 декабря 2011
Александрия
10.12.2011, суббота, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Металлист
25'
П. Ксенз
22'
К. Хавьер
65'
М. Девич
87'
М. Девич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Металлист
Замена
О. Шелаев
️️️️
М. Девич
ГОЛ! 1:3!
М. Девич
Пас отдал
Х. Соса
Замена
С. Бланко
️️️️
Тайсон
Желтая карточка
А. Сахневич
Замена
В. Шевченко
️️️️
Т. Салхи
Желтая карточка
А. Казанюк
ГОЛ! 1:2!
М. Девич
Пас отдал
К. Хавьер
Замена
С. Старенький
️️️️
Д. Таргамадзе
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
Х. Мануэль Торрес
Желтая карточка
Х. Мануэль Торрес
Желтая карточка
О. Ермак
Замена
О. Ермак
️️️️
П. Ксенз
Желтая карточка
Эдмар
ГОЛ! 1:1!
П. Ксенз
Пас отдал
Д. Таргамадзе
ГОЛ! 0:1!
К. Хавьер
Пас отдал
К. Вильягра
17'
Желтая карточка
Тайсон
Желтая карточка
Р. Зейналов
16'
12'
Желтая карточка
М. Торсильери
Желтая карточка
И. Чередниченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
5
Игорь Чередниченко
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
10
Тауфик Салхи
ЛВ
8
Александр Казанюк
ЦП
13
Руслан Зейналов
ЦП
87
Давид Янчик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
32
Марко Девич
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Александрия
1
Владимир Овсиенко
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
3
Олег Ермак
ЦЗ
99
Мохамед Арури
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
7
Вячеслав Шевченко
ЦФ
29
Тарас Кабанов
ЦФ
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
3-2-3-1-1
79
Панькив
5
Чередниченко
15
Запорожан
8
Сидоренко
19
Ксенз
22
Сахневич
99
Таргамадзе
13
Зейналов
8
Казанюк
10
Салхи
87
Янчик
4-3-1-2
29
Горяинов
3
Вильягра
6
Торсильери
18
Гуйе
19
Пшеничных
7
Соса
19
Торрес
8
Эдмар
10
Хавьер
11
Тайсон
32
Девич
19
Ксенз
3
Ермак
3
Ермак
19
Ксенз
99
Таргамадзе
27
Старенький
27
Старенький
99
Таргамадзе
10
Салхи
7
Шевченко
7
Шевченко
10
Салхи
32
Девич
5
Шелаев
5
Шелаев
32
Девич
11
Тайсон
29
Бланко
29
Бланко
11
Тайсон
19
Торрес
9
Кристальдо
9
Кристальдо
19
Торрес
Остались в запасе
Александрия
Металлист
1
Владимир Овсиенко
ВР
99
Мохамед Арури
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
29
Тарас Кабанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
Остались в запасе
1
Владимир Овсиенко
ВР
99
Мохамед Арури
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
29
Тарас Кабанов
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Александрия - Металлист
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
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