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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Александрия
Металлист - Александрия: обзор матча 06 августа 2011
Металлист
06.08.2011, суббота, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Александрия
40'
Д. Кристальдо
77'
К. Хавьер
88'
А. Гитченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Александрия
Замена
Фининьо
️️️️
Д. Кристальдо
+1
ГОЛ! 2:1!
А. Гитченко
Пас отдал
А. Муховиков
Замена
Х. Мануэль Торрес
️️️️
К. Хавьер
Желтая карточка
О. Ермак
Замена
М. Девич
️️️️
Х. Соса
ГОЛ! 2:0!
К. Хавьер
Желтая карточка
А. Довгий
Замена
А. Муховиков
️️️️
Д. Таргамадзе
Желтая карточка
К. Вильягра
Замена
В. Шевченко
️️️️
Т. Кабанов
Замена
О. Ермак
️️️️
Т. Салхи
ГОЛ! 1:0!
Д. Кристальдо
Желтая карточка
Т. Салхи
17'
Желтая карточка
А. Гитченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
11
Тайсон
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
5
Игорь Чередниченко
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
10
Тауфик Салхи
ЛВ
6
Алексей Довгий
ЦП
29
Тарас Кабанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Металлист
13
Фининьо
ЛЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
Александрия
3
Олег Ермак
ЦЗ
19
Антон Муховиков
ПЗ
7
Вячеслав Шевченко
ЦФ
4-3-1-2
1
Старцев
19
Пшеничных
18
Гуйе
6
Торсильери
3
Вильягра
78
Валяев
7
Соса
8
Эдмар
10
Хавьер
9
Кристальдо
11
Тайсон
3-2-2-1-1
79
Панькив
4
Гитченко
15
Запорожан
5
Чередниченко
19
Ксенз
27
Старенький
6
Довгий
99
Таргамадзе
10
Салхи
29
Кабанов
9
Кристальдо
13
Фининьо
13
Фининьо
9
Кристальдо
10
Хавьер
19
Торрес
19
Торрес
10
Хавьер
7
Соса
32
Девич
32
Девич
7
Соса
10
Салхи
3
Ермак
3
Ермак
10
Салхи
99
Таргамадзе
19
Муховиков
19
Муховиков
99
Таргамадзе
29
Кабанов
7
Шевченко
7
Шевченко
29
Кабанов
Остались в запасе
Металлист
Александрия
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Металлист - Александрия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
ОСК Металлист
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