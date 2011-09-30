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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Александрия
Днепр - Александрия: обзор матча 30 сентября 2011
Днепр
30.09.2011, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
5 : 1
Завершен
Александрия
38'
Е. Коноплянка
44'
Н. Калинич
57'
Е. Коноплянка
62'
Н. Калинич
65'
Матеус
25'
Д. Таргамадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Александрия
Желтая карточка
Д. Лепа
Замена
Р. Зейналов
️️️️
К. Сидоренко
Замена
Д. Лепа
️️️️
Д. Кулаков
ГОЛ! 5:1!
Матеус
Пас отдал
Д. Кулаков
Замена
Д. Олейник
️️️️
Н. Калинич
ГОЛ! 4:1!
Н. Калинич
Пас отдал
Д. Кулаков
Замена
Т. Салхи
️️️️
П. Ксенз
ГОЛ! 3:1!
Е. Коноплянка
Замена
Я. Кралик
️️️️
Л. Калоуда
Замена
Е. Шахов
️️️️
М. Холек
Желтая карточка
С. Кравченко
ГОЛ! 2:1!
Н. Калинич
Пас отдал
С. Кравченко
Желтая карточка
А. Довгий
ГОЛ! 1:1!
Е. Коноплянка
ГОЛ! 0:1!
Д. Таргамадзе
Пас отдал
Л. Калоуда
Желтая карточка
Р. Ротань
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
99
Матеус
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
5
Игорь Чередниченко
ЦЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
10
Любош Калоуда
ЛП
6
Алексей Довгий
ЦП
8
Александр Казанюк
ЦП
29
Тарас Кабанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
4
Ян Кралик
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
10
Тауфик Салхи
ЛВ
13
Руслан Зейналов
ЦП
87
Давид Янчик
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Лаштувка
14
Чеберячко
25
Холек
23
Стринич
22
Инкум
15
Кулаков
29
Ротань
14
Кравченко
22
Коноплянка
9
Калинич
99
Матеус
3-2-4-1
79
Панькив
8
Сидоренко
4
Гитченко
15
Запорожан
19
Ксенз
5
Чередниченко
99
Таргамадзе
6
Довгий
8
Казанюк
10
Калоуда
29
Кабанов
25
Холек
28
Шахов
28
Шахов
25
Холек
9
Калинич
16
Олейник
16
Олейник
9
Калинич
15
Кулаков
11
Лепа
11
Лепа
15
Кулаков
10
Калоуда
4
Кралик
4
Кралик
10
Калоуда
8
Сидоренко
13
Зейналов
13
Зейналов
8
Сидоренко
19
Ксенз
10
Салхи
10
Салхи
19
Ксенз
Остались в запасе
Днепр
Александрия
8
Руслан Бабенко
ЦП
1
Антон Каниболоцкий
ВР
20
Александр Гладкий
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
87
Давид Янчик
ЦФ
24
Владислав Леванидов
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
8
Руслан Бабенко
ЦП
1
Антон Каниболоцкий
ВР
20
Александр Гладкий
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Остались в запасе
87
Давид Янчик
ЦФ
24
Владислав Леванидов
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Днепр - Александрия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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