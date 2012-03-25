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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Александрия
Карпаты - Александрия: обзор матча 25 марта 2012
Карпаты
25.03.2012, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Александрия
68'
Лукас
90'
А. Довгий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Александрия
ГОЛ! 1:1!
А. Довгий
Пас отдал
С. Старенький
Желтая карточка
Т. Салхи
Замена
В. Гавриш
️️️️
К. Сидоренко
ГОЛ! 1:0!
Лукас
Замена
Т. Кинк
️️️️
П. Ксенз
Замена
Т. Салхи
️️️️
А. Запорожан
Желтая карточка
Й. Баришич
Замена
Й. Баришич
️️️️
Д. Макриев
Желтая карточка
Г. Балажиц
Замена
Э. Перейра
️️️️
Я. Мартынюк
Замена
Г. Балажиц
️️️️
И. Ощипко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
7
Лукас
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
24
Виктор Генев
ЛЗ
73
Радос Протич
ЦЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
11
Димитар Макриев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Буряк
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
24
Эрик Перейра
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
Александрия
1
Вадим Деонас
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
10
Тауфик Салхи
ЛВ
14
Виталий Гавриш
ОП
2
Денис Ковба
ЦП
28
Йосип Баришич
ЦФ
7
Вячеслав Шевченко
ЦФ
3-4-1-2
22
Тлумак
44
Федецкий
23
Болохан
4
Милошевич
35
Ощипко
19
Ткачук
9
Мартынюк
19
Ксенз
20
Даушвили
19
Касьян
7
Лукас
3-2-2-1
79
Панькив
8
Сидоренко
4
Гитченко
15
Запорожан
22
Сахневич
24
Генев
6
Довгий
22
Любенович
11
Макриев
9
Мартынюк
24
Перейра
24
Перейра
9
Мартынюк
35
Ощипко
6
Балажиц
6
Балажиц
35
Ощипко
19
Ксенз
9
Кинк
9
Кинк
19
Ксенз
11
Макриев
28
Баришич
28
Баришич
11
Макриев
8
Сидоренко
14
Гавриш
14
Гавриш
8
Сидоренко
15
Запорожан
10
Салхи
10
Салхи
15
Запорожан
Остались в запасе
Карпаты
Александрия
1
Мартин Богатинов
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
1
Вадим Деонас
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
2
Денис Ковба
ЦП
7
Вячеслав Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Буряк
Остались в запасе
1
Мартин Богатинов
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
39
Илья Михалев
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Деонас
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
2
Денис Ковба
ЦП
7
Вячеслав Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Леонид Буряк
Статистика матча Карпаты - Александрия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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