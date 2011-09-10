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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Карпаты
Александрия - Карпаты: обзор матча 10 сентября 2011
Александрия
10.09.2011, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Карпаты
72'
Т. Кабанов
51'
В. Батиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Карпаты
Желтая карточка
А. Ткачук
Желтая карточка
И. Ощипко
Желтая карточка
В. Батиста
Желтая карточка
В. Шевченко
Замена
А. Сахневич
️️️️
А. Казанюк
Замена
С. Зенев
️️️️
Лукас
Желтая карточка
А. Федецкий
ГОЛ! 1:1!
Т. Кабанов
Пас отдал
Д. Таргамадзе
Желтая карточка
О. Голодюк
Замена
Кристобаль
️️️️
О. Голодюк
Желтая карточка
Т. Кабанов
Замена
В. Шевченко
️️️️
Т. Салхи
Желтая карточка
И. Милошевич
Замена
Д. Таргамадзе
️️️️
А. Довгий
ГОЛ! 0:1!
В. Батиста
Пас отдал
Лукас
Желтая карточка
А. Довгий
Желтая карточка
С. Старенький
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
5
Игорь Чередниченко
ЦЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
10
Тауфик Салхи
ЛВ
6
Алексей Довгий
ЦП
8
Александр Казанюк
ЦП
29
Тарас Кабанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
7
Лукас
ЦФ
80
Вильям Батиста
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Александрия
1
Владимир Овсиенко
ВР
4
Ян Кралик
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
18
Дмитрий Назаренко
ЦП
14
Франк Темиле
ПП
7
Вячеслав Шевченко
ЦФ
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
9
Кристобаль
ПП
99
Херман Пачеко
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
3-2-3-1-1
79
Панькив
4
Гитченко
15
Запорожан
5
Чередниченко
27
Старенький
8
Сидоренко
10
Калоуда
8
Казанюк
6
Довгий
10
Салхи
29
Кабанов
4-2-2-2
1
Богатинов
44
Федецкий
20
Гомес
4
Милошевич
35
Ощипко
7
Годвин
19
Ткачук
32
Голодюк
16
Худобяк
80
Батиста
7
Лукас
8
Казанюк
22
Сахневич
22
Сахневич
8
Казанюк
6
Довгий
99
Таргамадзе
99
Таргамадзе
6
Довгий
10
Салхи
7
Шевченко
7
Шевченко
10
Салхи
32
Голодюк
9
Кристобаль
9
Кристобаль
32
Голодюк
7
Лукас
20
Зенев
20
Зенев
7
Лукас
Остались в запасе
Александрия
Карпаты
1
Владимир Овсиенко
ВР
4
Ян Кралик
ЦЗ
18
Дмитрий Назаренко
ЦП
14
Франк Темиле
ПП
Главный тренер
Владимир Шаран
22
Андрей Тлумак
ВР
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
99
Херман Пачеко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Владимир Овсиенко
ВР
4
Ян Кралик
ЦЗ
18
Дмитрий Назаренко
ЦП
14
Франк Темиле
ПП
Остались в запасе
22
Андрей Тлумак
ВР
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
99
Херман Пачеко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Александрия - Карпаты
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
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