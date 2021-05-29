Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уинстон Рид - статистика

Завершил карьеру
3 июля 1988 (38)
#23 | Защитник
190 см | 84 кг
Новая Зеландия | Дания
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брентфорд
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, Финал
Брентфорд
2 : 0
29.05.2021
Суонси
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Брентфорд
3 : 1
22.05.2021
Борнмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Борнмут
1 : 0
17.05.2021
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Бристоль Сити
1 : 3
08.05.2021
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Брентфорд
2 : 0
01.05.2021
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Престон
0 : 5
10.04.2021
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Брентфорд
0 : 0
06.04.2021
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.04.2021
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Брентфорд
1 : 1
20.03.2021
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Дерби Каунти
2 : 2
16.03.2021
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Блэкберн
0 : 1
12.03.2021
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Норвич Сити
1 : 0
03.03.2021
Брентфорд
1' - 76'
41'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Брентфорд
2 : 1
27.02.2021
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Брентфорд
3 : 0
24.02.2021
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ковентри
2 : 0
20.02.2021
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
17.02.2021
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Брентфорд
0 : 2
14.02.2021
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Рединг
1 : 3
10.02.2021
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Мидлсбро
1 : 4
06.02.2021
Брентфорд
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Брентфорд
3 : 2
03.02.2021
Бристоль Сити
86' - 90'
Главные новости
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
4
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
1
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
2
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
6
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
4
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+