|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брентфорд
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.05.2021
|79' -89'
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Суонси (Суонси)
|22.05.2021
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Борнмут (Борнмут)
|17.05.2021
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|1:0
|Брентфорд (Лондон)
|08.05.2021
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:3
|Брентфорд (Лондон)
|01.05.2021
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|10.04.2021
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:5
|Брентфорд (Лондон)
|06.04.2021
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|0:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|20.03.2021
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|16.03.2021
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:2
|Брентфорд (Лондон)
|12.03.2021
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Брентфорд (Лондон)
|03.03.2021
|1' -76'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:0
|Брентфорд (Лондон)
|41'
|27.02.2021
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|24.02.2021
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|20.02.2021
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Брентфорд (Лондон)
|17.02.2021
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Брентфорд (Лондон)
|14.02.2021
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|0:2
|Барнсли (Барнсли)
|10.02.2021
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:3
|Брентфорд (Лондон)
|06.02.2021
|83' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:4
|Брентфорд (Лондон)
|03.02.2021
|86' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:2
|Бристоль Сити (Бристоль)