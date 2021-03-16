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    Уинстон Рид - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Уинстон
    Фамилия Рид
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 июля 1988 (34 года)
    Рост 190
    Вес 84
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брентфорд 11 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.05.2021 79' -89' Брентфорд (Лондон) 2:0 Суонси (Суонси)
    22.05.2021 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 3:1 Борнмут (Борнмут)
    17.05.2021 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 1:0 Брентфорд (Лондон)
    08.05.2021 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:3 Брентфорд (Лондон)
    01.05.2021 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:0 Уотфорд (Уотфорд)
    10.04.2021 Был в запасе Престон (Престон) 0:5 Брентфорд (Лондон)
    06.04.2021 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 0:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    03.04.2021 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    20.03.2021 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    16.03.2021 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 2:2 Брентфорд (Лондон)
    12.03.2021 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 0:1 Брентфорд (Лондон)
    03.03.2021 1' -76' Норвич Сити (Норвич) 1:0 Брентфорд (Лондон)
    41'
    27.02.2021 1' -90' Брентфорд (Лондон) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    24.02.2021 1' -90' Брентфорд (Лондон) 3:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    20.02.2021 1' -90' Ковентри (Ковентри) 2:0 Брентфорд (Лондон)
    17.02.2021 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Брентфорд (Лондон)
    14.02.2021 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 0:2 Барнсли (Барнсли)
    10.02.2021 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:3 Брентфорд (Лондон)
    06.02.2021 83' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:4 Брентфорд (Лондон)
    03.02.2021 86' -90' Брентфорд (Лондон) 3:2 Бристоль Сити (Бристоль)
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