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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Суонси
Брентфорд - Суонси: обзор матча 29 мая 2021
Брентфорд
29.05.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, Финал
2 : 0
Завершен
Суонси
10'
А. Тони (П)
20'
Э. Маркондес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брентфорд - Суонси
Замена
М. Бидструп
️️️️
Э. Маркондес
90'
+1
82'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Д. Бидуэлл
Замена
У. Рид
️️️️
П. Янссон
79'
Замена
С. Годдос
️️️️
В. Янельт
74'
Замена
М. Форсс
️️️️
С. Каньос
74'
Желтая карточка
В. Янельт
70'
65'
Красная карточка
Д. Фултон
63'
Замена
Я. Дханда
️️️️
К. Хурихейн
60'
Замена
Л. Каллен
️️️️
К. Ноутон
Желтая карточка
Э. Маркондес
22'
ГОЛ! 2:0!
Э. Маркондес
Пас отдал
М. Расмуссен
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Тони
10'
6'
Желтая карточка
М. Гримес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
Главный тренер
Стив Купер
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
8
Кори Смит
ЦП
31
Ян Дханда
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Дальсгаард
18
Янссон
2
Пайннок
2
Расмуссен
27
Янельт
8
Йенсен
10
Маркондес
19
Мбемо
7
Каньос
17
Тони
3-2-3-2
28
Вудман
26
Ноутон
5
Кабанго
6
Гехи
14
Робертс
21
Бидуэлл
4
Фултон
6
Гримес
14
Хурихейн
9
Лоу
24
Айю
18
Янссон
23
Рид
23
Рид
18
Янссон
10
Маркондес
2
Бидструп
2
Бидструп
10
Маркондес
27
Янельт
7
Годдос
7
Годдос
27
Янельт
7
Каньос
88
Форсс
88
Форсс
7
Каньос
21
Бидуэлл
3
Мэннинг
3
Мэннинг
21
Бидуэлл
14
Хурихейн
31
Дханда
31
Дханда
14
Хурихейн
26
Ноутон
11
Каллен
11
Каллен
26
Ноутон
Остались в запасе
Брентфорд
Суонси
12
Люк Дэниэльс
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Морган Уиттакер
ПВ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Морган Уиттакер
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Брентфорд - Суонси
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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