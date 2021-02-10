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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Брентфорд
Рединг - Брентфорд: обзор матча 10 февраля 2021
Рединг
10.02.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 3
Завершен
Брентфорд
24'
Л. Жоао (П)
36'
Д. Да Силва
86'
Д. Да Силва
88'
А. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Брентфорд
Замена
Т. Холмс
️️️️
О. Эджария
90'
+2
90'
+1
Замена
М. Форсс
️️️️
М. Йенсен
90'
+1
Замена
Я. Замбурек
️️️️
Д. Да Силва
88'
ГОЛ! 1:3!
А. Тони
86'
ГОЛ! 1:2!
Д. Да Силва
Пас отдал
А. Тони
80'
Замена
С. Годдос
️️️️
Т. Фосу
Замена
S. Aluko
️️️️
А. Семеду
77'
Желтая карточка
О. Ричардс
74'
64'
Замена
С. Каньос
️️️️
Б. Мбемо
36'
ГОЛ! 1:1!
Д. Да Силва
Пас отдал
А. Тони
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Жоао
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
50
Mamadi Camara
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
8
Ян Замбурек
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
4-5-1
1
Кабрал
3
Ричардс
5
Моррисон
26
Макинтайр
17
Идом
4
Риномхота
30
Семеду
17
Олисе
14
Эджария
29
Лорент
19
Жоао
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Дальсгаард
22
Серенсен
2
Пайннок
3
Генри
27
Янельт
10
Да Силва
8
Йенсен
19
Мбемо
24
Фосу
17
Тони
14
Эджария
12
Холмс
12
Холмс
14
Эджария
30
Семеду
23
23
30
Семеду
8
Йенсен
88
Форсс
88
Форсс
8
Йенсен
24
Фосу
7
Годдос
7
Годдос
24
Фосу
19
Мбемо
7
Каньос
7
Каньос
19
Мбемо
10
Да Силва
8
Замбурек
8
Замбурек
10
Да Силва
Остались в запасе
Рединг
Брентфорд
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
50
Mamadi Camara
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
23
Уинстон Рид
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
50
Mamadi Camara
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
Остались в запасе
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
23
Уинстон Рид
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Рединг - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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