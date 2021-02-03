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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Бристоль Сити
Брентфорд - Бристоль Сити: обзор матча 03 февраля 2021
Брентфорд
03.02.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 23 тур
3 : 2
Завершен
Бристоль Сити
27'
С. Каньос
50'
А. Тони
65'
С. Годдос
3'
З. Винер
90'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Бристоль Сити
90'
ГОЛ! 3:2!
Н. Уэллс
Замена
М. Расмуссен
️️️️
А. Тони
89'
Замена
У. Рид
️️️️
Р. Генри
86'
80'
Замена
Т. Бакинсон
️️️️
Д. Хант
Замена
Я. Замбурек
️️️️
С. Годдос
79'
Замена
М. Форсс
️️️️
Т. Фосу
79'
72'
Замена
К. Палмер
️️️️
А. Надь
72'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Х. Массенго
72'
Замена
️️️️
О. Эдвардс
ГОЛ! 3:1!
С. Годдос
65'
ГОЛ! 2:1!
А. Тони
Пас отдал
Т. Фосу
50'
ГОЛ! 1:1!
С. Каньос
27'
3'
ГОЛ! 0:1!
З. Винер
Пас отдал
Д. Хант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
8
Ян Замбурек
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
21
Maxwell Haygarth
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
45
Кейси Палмер
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
3
Генри
22
Серенсен
2
Пайннок
3
Дальсгаард
27
Янельт
8
Йенсен
24
Фосу
7
Годдос
7
Каньос
17
Тони
3-2-2-1-2
25
Бентли
26
Моусон
26
Калас
32
Хант
26
Винер
5
Мариаппа
6
Надь
4
Массенго
11
Эдвардс
18
Дьедиу
42
Семеньо
24
Фосу
88
Форсс
88
Форсс
24
Фосу
17
Тони
2
Расмуссен
2
Расмуссен
17
Тони
7
Годдос
8
Замбурек
8
Замбурек
7
Годдос
3
Генри
23
Рид
23
Рид
3
Генри
32
Хант
19
Бакинсон
19
Бакинсон
32
Хант
6
Надь
45
Палмер
45
Палмер
6
Надь
4
Массенго
21
Уэллс
21
Уэллс
4
Массенго
Остались в запасе
Брентфорд
Бристоль Сити
19
Аарон Прессли
ЦФ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
21
Maxwell Haygarth
ЦФ
2
Фин Стивенс
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
Главный тренер
Томас Франк
11
Сэм Белл
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
35
Джейми Патерсон
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
19
Аарон Прессли
ЦФ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
21
Maxwell Haygarth
ЦФ
2
Фин Стивенс
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
Остались в запасе
11
Сэм Белл
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
35
Джейми Патерсон
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Брентфорд - Бристоль Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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