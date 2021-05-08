Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Брентфорд
Бристоль Сити - Брентфорд: обзор матча 08 мая 2021
Бристоль Сити
08.05.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 3
Завершен
Брентфорд
57'
А. Тони
78'
Б. Мбемо
84'
С. Каньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Брентфорд
84'
ГОЛ! 0:3!
С. Каньос
Пас отдал
С. Годдос
81'
Замена
М. Бидструп
️️️️
В. Янельт
78'
ГОЛ! 0:2!
Б. Мбемо
Замена
С. Сессеньон
️️️️
Д. Симпсон
72'
72'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Т. Фосу
65'
Замена
Б. Мбемо
️️️️
А. Тони
65'
Замена
С. Годдос
️️️️
М. Форсс
Замена
S. Janneh
️️️️
К. Палмер
65'
Замена
️️️️
Н. Уэллс
64'
Желтая карточка
N. Baker
60'
57'
ГОЛ! 0:1!
А. Тони
Желтая карточка
Д. Симпсон
54'
Замена
З. Винер
️️️️
Э. Мариаппа
53'
46'
Замена
М. Серенсен
️️️️
Э. Пайннок
30'
Желтая карточка
А. Тони
Желтая карточка
К. Палмер
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
6
Nathan Baker
ЦЗ
12
Джей Дасилва
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
45
Кейси Палмер
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
17
Saikou Janneh
ЦФ
9
Louis Britton
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
23
Уинстон Рид
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Бентли
2
Симпсон
6
12
Дасилва
5
Мариаппа
19
Бакинсон
45
Палмер
4
Массенго
8
Скотт
21
Уэллс
9
Конвей
3-1-2-2-2
1
Райя
2
Расмуссен
18
Янссон
2
Пайннок
27
Янельт
8
Йенсен
23
Нергор
7
Каньос
24
Фосу
88
Форсс
17
Тони
45
Палмер
17
17
45
Палмер
5
Мариаппа
26
Винер
26
Винер
5
Мариаппа
2
Симпсон
2
Сессеньон
2
Сессеньон
2
Симпсон
27
Янельт
2
Бидструп
2
Бидструп
27
Янельт
88
Форсс
7
Годдос
7
Годдос
88
Форсс
17
Тони
19
Мбемо
19
Мбемо
17
Тони
2
Пайннок
22
Серенсен
22
Серенсен
2
Пайннок
24
Фосу
10
Маркондес
10
Маркондес
24
Фосу
Остались в запасе
Бристоль Сити
Брентфорд
1
Макс О'Лири
ВР
9
Louis Britton
ЦФ
11
Овура Эдвардс
ПВ
6
Ryley Towler
ЦФ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
2
Фин Стивенс
ПЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
23
Уинстон Рид
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
9
Louis Britton
ЦФ
11
Овура Эдвардс
ПВ
6
Ryley Towler
ЦФ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Остались в запасе
2
Фин Стивенс
ПЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
23
Уинстон Рид
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Бристоль Сити - Брентфорд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Брентфорд
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+