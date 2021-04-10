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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Брентфорд
Престон - Брентфорд: обзор матча 10 апреля 2021
Престон
10.04.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 5
Завершен
Брентфорд
9'
Б. Мбемо
26'
М. Форсс
75'
А. Тони
82'
С. Каньос
90+1'
Э. Маркондес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Брентфорд
90'
+1
ГОЛ! 0:5!
Э. Маркондес
Пас отдал
С. Каньос
83'
Замена
М. Бидструп
️️️️
В. Янельт
83'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
М. Йенсен
82'
ГОЛ! 0:4!
С. Каньос
Пас отдал
А. Тони
79'
Замена
С. Годдос
️️️️
Т. Фосу
79'
Замена
С. Каньос
️️️️
М. Форсс
Замена
Б. Бодин
️️️️
Ч. Эванс
77'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Б. Уайтмэн
77'
75'
ГОЛ! 0:3!
А. Тони
Пас отдал
Т. Фосу
Замена
А. Брауне
️️️️
Б. Поттс
54'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Л. Линдсэй
53'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Э. Риис
53'
Желтая карточка
Р. Ледсон
45'
+2
26'
ГОЛ! 0:2!
М. Форсс
Пас отдал
М. Расмуссен
9'
ГОЛ! 0:1!
Б. Мбемо
Пас отдал
М. Расмуссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Престон
20
Paul Huntington
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Том Бейлисс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
31
Louis Moult
ЦФ
1
Matthew Hudson
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
23
Уинстон Рид
ЦФ
4-4-2
1
Иверсен
4
ван ден Берг
16
Хьюз
6
Линдсэй
14
Стори
8
Уайтмэн
44
Поттс
4
Ледсон
29
Баркуйзен
17
Риис
17
Эванс
3-1-2-2-2
1
Райя
2
Расмуссен
18
Янссон
2
Пайннок
27
Янельт
23
Нергор
8
Йенсен
19
Мбемо
24
Фосу
88
Форсс
17
Тони
6
Линдсэй
17
Гордон
17
Гордон
6
Линдсэй
44
Поттс
8
Брауне
8
Брауне
44
Поттс
8
Уайтмэн
8
Моламби
8
Моламби
8
Уайтмэн
17
Эванс
31
Бодин
31
Бодин
17
Эванс
17
Риис
7
Синклейр
7
Синклейр
17
Риис
27
Янельт
2
Бидструп
2
Бидструп
27
Янельт
24
Фосу
7
Годдос
7
Годдос
24
Фосу
88
Форсс
7
Каньос
7
Каньос
88
Форсс
8
Йенсен
10
Маркондес
10
Маркондес
8
Йенсен
Остались в запасе
Престон
Брентфорд
8
Том Бейлисс
ЦП
31
Louis Moult
ЦФ
1
Matthew Hudson
ЦФ
20
Paul Huntington
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
8
Том Бейлисс
ЦП
31
Louis Moult
ЦФ
1
Matthew Hudson
ЦФ
20
Paul Huntington
ЦЗ
Остались в запасе
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Престон - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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