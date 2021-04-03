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Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Брентфорд
Хаддерсфилд Таун - Брентфорд: обзор матча 03 апреля 2021
Хаддерсфилд Таун
03.04.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 1
Завершен
Брентфорд
7'
Л. О'Брайен
50'
М. Серенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Брентфорд
Желтая карточка
Р. Шофилд
90'
+1
Желтая карточка
Д. Хогг
88'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Ф. Кэмпбелл
81'
81'
Замена
М. Форсс
️️️️
Б. Мбемо
72'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
С. Годдос
72'
Замена
Т. Фосу
️️️️
С. Каньос
66'
Желтая карточка
Б. Мбемо
62'
Замена
М. Йенсен
️️️️
В. Янельт
Замена
Р. Стирмен
️️️️
Д. Холмс
59'
Замена
А. Роу
️️️️
Пипа
59'
Желтая карточка
Д. Холмс
56'
50'
ГОЛ! 1:1!
М. Серенсен
Пас отдал
В. Янельт
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
A. Vallejo
23'
ГОЛ! 1:0!
Л. О'Брайен
Пас отдал
A. Vallejo
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
7
Скотт Хай
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
4-3-3
1
Шофилд
36
Кио
23
Сарр
21
Духани
2
Пипа
6
Хогг
27
О'Брайен
14
Холмс
22
Кэмпбелл
9
Саного
50
4-1-1-3-1
1
Райя
2
Расмуссен
2
Пайннок
18
Янссон
22
Серенсен
27
Янельт
23
Нергор
19
Мбемо
7
Годдос
7
Каньос
17
Тони
2
Пипа
11
Роу
11
Роу
2
Пипа
14
Холмс
19
Стирмен
19
Стирмен
14
Холмс
50
7
Бакуна
7
Бакуна
50
22
Кэмпбелл
25
Уорд
25
Уорд
22
Кэмпбелл
7
Каньос
24
Фосу
24
Фосу
7
Каньос
19
Мбемо
88
Форсс
88
Форсс
19
Мбемо
7
Годдос
10
Маркондес
10
Маркондес
7
Годдос
27
Янельт
8
Йенсен
8
Йенсен
27
Янельт
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Брентфорд
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
7
Исаак Мбенза
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
12
Люк Дэниэльс
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
23
Уинстон Рид
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
7
Исаак Мбенза
ЦП
Остались в запасе
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
12
Люк Дэниэльс
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
23
Уинстон Рид
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Брентфорд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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