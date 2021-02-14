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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Барнсли
Брентфорд - Барнсли: обзор матча 14 февраля 2021
Брентфорд
14.02.2021, воскресенье, 16:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 2
Завершен
Барнсли
13'
К. Чаплин
47'
К. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Барнсли
90'
+1
Желтая карточка
А. Моуатт
83'
Желтая карточка
К. Вудроу
77'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Р. Палмер
Замена
М. Форсс
️️️️
С. Годдос
74'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Х. Дальсгаард
74'
Замена
М. Йенсен
️️️️
Д. Да Силва
73'
67'
Замена
Т. Сиббик
️️️️
М. Соллбауэр
Замена
Т. Фосу
️️️️
Б. Мбемо
64'
56'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
К. Моррис
56'
Замена
Д. Фризер
️️️️
К. Чаплин
56'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Д. Дайк
47'
ГОЛ! 0:2!
К. Моррис
43'
Желтая карточка
Д. Дайк
26'
Желтая карточка
М. Соллбауэр
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Чаплин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
20
Херби Кейн
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
3
Генри
22
Серенсен
2
Пайннок
3
Дальсгаард
27
Янельт
10
Да Силва
7
Каньос
7
Годдос
19
Мбемо
17
Тони
4-3-3
40
Коллинс
2
Бриттан
5
Андерсен
21
Соллбауэр
6
Хелик
17
Палмер
4
Стайлс
20
Моуатт
8
Чаплин
9
Моррис
9
Дайк
3
Дальсгаард
2
Расмуссен
2
Расмуссен
3
Дальсгаард
19
Мбемо
24
Фосу
24
Фосу
19
Мбемо
7
Годдос
88
Форсс
88
Форсс
7
Годдос
10
Да Силва
8
Йенсен
8
Йенсен
10
Да Силва
21
Соллбауэр
6
Сиббик
6
Сиббик
21
Соллбауэр
17
Палмер
28
Уильямс
28
Уильямс
17
Палмер
8
Чаплин
28
Фризер
28
Фризер
8
Чаплин
9
Моррис
20
Адебойежо
20
Адебойежо
9
Моррис
9
Дайк
12
Вудроу
12
Вудроу
9
Дайк
Остались в запасе
Брентфорд
Барнсли
5
Чарли Гуд
ЦЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
23
Уинстон Рид
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
1
Джек Уолтон
ВР
20
Херби Кейн
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
5
Чарли Гуд
ЦЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
23
Уинстон Рид
ЦФ
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
1
Джек Уолтон
ВР
20
Херби Кейн
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Брентфорд - Барнсли
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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